Lucia und Seleya schwärmen von "Princess Charming"-Reise

Bei Princess Charming wollten Seleya und Lucia eigentlich um das Herz der Princess Lea Hoppenworth buhlen. Stattdessen lernten sich die beiden Kandidatinnen intensiver kennen und wurden nach der Datingshow sogar ein Paar. Im Interview mit Promiflash lassen die zwei Turteltauben ihre gemeinsame Zeit in der Villa Revue passieren. "Wir hatten die schönsten Flitterwochen in Thailand", schwärmt Lucia von ihrem Kennenlernen.

Dass sie sich aufeinander statt auf die Princess konzentriert haben, bereue die Schmuckdesignerin im Nachhinein keineswegs: "Denn Seleya ist das Beste, was mir passieren konnte." Und auch ihre jetzige Freundin Seleya ist überglücklich darüber, die Gefühle zu ihrer Mitstreiterin zugelassen zu haben: "Ich bin sehr froh über die Nacht mit Lucia. Ich würde da gar nichts dran ändern wollen! Die Connection zu Lucia war so viel stärker als das Verhältnis zu Lea."

Aufgrund ihrer kleinen Romanze mussten Seleya und Lucia die Villa in der vergangenen Folge verlassen. Wie Seleya vor wenigen Tagen im Podcast "Aftershow – der Reality TV Podcast" ausplauderte, wurde aus ihnen nur kurz darauf ein Paar: "Wir sind tatsächlich schon in Thailand zusammengekommen!" Dass es so schnell ernst zwischen ihnen werden würde, hätte die Barkeeperin nicht gedacht: "Ich bin jetzt nicht der Typ, der nach einer Woche in eine Beziehung steigt, um ehrlich zu sein." Auch für Lucia war ihre rasante Bindung ungewöhnlich: "Ich auch nicht. Aber wenn man es fühlt, dann fühlt man es."

ActionPress / Backgrid Lea Hoppenworth, Princess Charming 2024

RTL Seleya und Lucia, "Princess Charming"-Teilnehmerinnen

