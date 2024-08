So verliebt: Turtelvideo von Gerda Lewis und Jannik Kontalis

Bereits seit über einem Jahr sind Jannik Kontalis und Gerda Lewis (31) ein Paar – nach wie vor wirken die beiden so verliebt wie am ersten Tag! Ihr Glück teilen sie auch regelmäßig auf Social Media – mit süßen Couple-Bildern und aufwendigen Reels. Zuletzt gab der Influencer einen ganz ungefilterten Einblick. Jannik teilte ein zufällig entstandenes Video von ihm und seiner Liebsten in seiner Instagram-Story: Es scheint eine Party zu sein – die zwei Turteltauben sitzen nebeneinander auf einem Sofa. Liebevoll kuschelt sich Gerda an ihren Freund, die beiden lachen gemeinsam und geben sich einen zärtlichen Kuss.

So harmonisch wie auf der Aufnahme soll es bei den beiden TV-Bekanntheiten eigentlich immer ablaufen – darüber schwärmte Jannik in einem Promiflash-Interview: "Wir können Tage einfach super verbringen, beide machen ihr Ding, beide sitzen auf der Couch, man redet vielleicht auch mal eine Stunde nicht. Es ist superentspannt." Ist das nicht zu schön, um wahr zu sein? Ab und zu ein kleiner Streit gehört schließlich auch mal dazu – das räumte auch der ehemalige Make Love, Fake Love-Kandidat ein: "Es ist wie in jeder Beziehung. [...] Es sind immer Kleinigkeiten, die man dann hochfährt. Wir können uns gut streiten, aber wir können uns dann umso besser wieder lieben."

Mit Gerda scheint sich Jannik sicher zu sein, die richtige Frau an seiner Seite gefunden zu haben. Die Beziehung zu der ehemaligen Bachelorette stellte er auch fest entschlossen über seine Arbeit im Reality-TV. Gegenüber Promiflash verriet er, dass das Paar eine Anfrage zur Teilnahme an der beliebten Show Das Sommerhaus der Stars abgelehnt hat! "Wir haben dann natürlich darüber nachgedacht, aber am Ende gesagt: 'Komm, lass unsere Beziehung einfach noch ein bisschen festigen und schützen.'"

Action Press Gerda Lewis und Jannik Kontalis

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Influencer

