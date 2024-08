So viel Geld macht Sängerin Taylor Swift mit nur einer Show

Taylor Swift (34) bricht erneut alle Rekorde mit ihrer "The Eras Tour" und sorgt für Begeisterung auf der ganzen Welt. Seit die Tournee Anfang des Jahres wieder losging, hat sie als erste Tour überhaupt die sagenhafte Marke von einer Milliarde Dollar überschritten – und das Ende ist noch lange nicht in Sicht. Laut Variety könnte die Sängerin mit jedem Auftritt rund 15.500 Euro einnehmen. Diese Zahl beeindruckt umso mehr, wenn man bedenkt, dass Einnahmen aus Wiederverkaufstickets dabei noch nicht einmal berücksichtigt sind.

Die Nachfrage nach den Shows ist überwältigend, und Greg Maffei, der Vorsitzende von Live Nation, bemerkte in einem offiziellen Statement: "Wir hätten 900 Stadien füllen können." Tausende von Fans strömen zu jedem Auftritt, teilweise auch nur, um Taylor live vor den Stadien zu hören. Dieses Phänomen war vor allem in München zu sehen. Der Olympiapark war gefüllt von Swifties, die die Sängerin zwar nicht sehen, aber ihr dafür zuhören konnten.

Ihre Musik und ihre fulminanten Performances machen sie zu einer der reichsten Sängerinnen der Welt. Umso überraschender: Für ihr Album-Cover von "Folklore" engagierte sie weder Hair- noch Make-up-Stylisten. Jedoch nicht, weil sie Geld sparen wollte. Das Album schrieb sie während der Pandemie. "Ich bestellte also all diese Nachthemden online und machte mir selbst die Haare und das Make-up. Ich dachte mir nur: 'Ich denke, ich flechte meine Haare?' Ich weiß es nicht", erinnerte sie sich vor Kurzem während ihres Konzerts in Hamburg an diese "herausfordernde, aber auch sehr erfüllende" Zeit.

Getty Images Taylor Swift, Sängerin



