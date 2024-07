Für dieses Album-Cover stylte Taylor Swift sich selbst!

Taylor Swift (34) erinnerte sich während ihrer "The Eras"-Tour in Hamburg an die Entstehungszeit ihres Albums "Folklore", wie unter anderem Entertainment Tonight berichtet. Denn am 24. Juli feierte ihr achtes Studioalbum seinen vierten Geburtstag. Für die Sängerin ist es ein ganz besonderes Werk. "Ich begann mit der Arbeit an 'Folklore' etwa zwei Tage nach Beginn der Pandemie", erklärte sie ihren deutschen Fans und führte aus: "Es war wirklich eine Herausforderung für uns als Kreative, aber auch sehr erfüllend." Denn mit ihren Kollaborateuren Jack Antonoff (40) und Aaron Dessner konnte sie sich nicht persönlich treffen, um die Songs zu schreiben. Das bedeutet auch, dass sie beim Album-Cover und Fotoshooting auf sich selbst gestellt war: "Ich bestellte also all diese Nachthemden online und machte mir selbst die Haare und das Make-up. Ich dachte mir nur: 'Ich denke, ich flechte meine Haare?' Ich weiß es nicht."

So entstanden also die berühmten und verträumten Bilder des Albums. Taylor posierte alleine in einem Wald für die Schnappschüsse: "Ich rief meine Freundin an, die hinter ihrem Haus einen Wald hat, und fragte, ob ich dort ein paar Fotos machen könnte. Und sie sagte 'Ja'." Die kleinen DIY-Projekte schadeten dem Erfolg des Albums überhaupt nicht. 2021 gewann die "the 1"-Interpretin den wohl wichtigsten Grammy der Veranstaltung in der Kategorie "Album des Jahres".

Selbstverständlich gehören auch Songs dieses Albums zur aktuellen "The Eras"-Tour. So singt sie unter anderem "betty", "cardigan" und "august" für ihre zahlreichen Fans auf der ganzen Welt. In Deutschland absolviert sie insgesamt sieben Konzerte. In Gelsenkirchen traf die Crème de la Crème der deutschen Promis zusammen, um die US-Amerikanerin zu bewundern und anzufeuern. Jana Ina (47) und Giovanni Zarrella (46) waren nach dem Konzert hin und weg von Taylor: "Selten so etwas Gutes gesehen. Zu Recht ist sie die beste und größte Künstlerin, die es momentan gibt. Falls ihr die Möglichkeit habt, das Konzert zu sehen, verpasst es auf keinen Fall", schwärmte Jana Ina in ihrer Instagram-Story.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Grammys 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Findet ihr, Taylor ist der "Folklore"-Look gelungen? Ja, auf jeden Fall! Es passt so gut zum Album. Nein, sie hat echt einen Stylisten gebraucht! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de