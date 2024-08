Unlogisch? Dana Feist und Antonino waren schon Perfect Match

Antonino De Niro ist dieses Jahr bei Are You The One – Reality Stars in Love auf der Jagd nach seinem sogenannten Perfect Match, also dem idealen romantischen Partner. In der neuesten Folge trifft zu den zehn Damen, die dafür infrage kämen, noch ein Neuzugang dazu – doch für Antonino ist die Schönheit eher eine alte Bekannte als ein neuer Flirt. Mit Dana Feist zieht nämlich sein ehemaliger Co-Star aus der zweiten Are You The One?-Staffel ein. Tatsächlich waren die zwei Realitysternchen damals bereits ein Perfect Match. Wie sieht es dieses Mal aus? Dana scheint nicht abgeneigt. "Von den Werten her könnte es noch passen", meint die Ex von Gigi Birofio (25).

Dennoch wirft das Wiedersehen von Dana und Antonino in der Datingshow Fragen auf. "Aber wie funktioniert das? Sind Dana und Antonino dann nicht direkt wieder ein Match? Wie wollen sie das erklären?", zweifelt ein Fan auf Instagram an der Logik der Besetzung. Bislang gibt es auf diese Fragen noch keine Antwort. Dennoch sind die Zuschauer begeistert, Dana im TV wiederzusehen. In der Show sieht das anders aus – Laura Maria Lettgen und die Love Fool-Kandidatin Nadja lassen kein gutes Haar an der einstigen Sommerhaus-Bewohnerin. "Dana ist die Krasseste dort, und dann gibt es Girls, die sagen, sie sei keine Konkurrenz", verteidigt sie ein Fan im Netz.

Ob Antonino und Dana auch ein zweites Mal ein Perfect Match sind, wird sich wohl noch herausstellen. Bislang konnte der Cast der diesjährigen Staffel erst eine Kombination ausschließen – nämlich Laura und Marc-Robin Wenz. Über ihr "No Match" scheinen die zwei Kandidaten jedoch nicht gerade traurig zu sein. "Mir fällt gerade so ein Stein vom Herzen, dass Marc-Robin nicht mein Perfect Match ist und ich somit noch die Chance habe, ganz viele andere wundervolle Männer in der Villa kennenzulernen", gesteht die Ex-Love Island-Kandidatin.

RTL / Frank J. Fastner Antonino De Niro, "Temptation Island"-Verführer 2023

Instagram / missfeist Dana Feist, Influencerin

Denkt ihr, dass Dana und Antonino noch mal ein Match sind? Nee, das wäre ja viel zu einfach! Müssen sie ja eigentlich, sonst wäre es schon unlogisch... Ergebnis anzeigen



