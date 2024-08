Verlobungsring statt Ehering: Setzt J.Lo hier ein Zeichen?

Inmitten der Schlagzeilen rund um das Liebes-Aus von Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (51) macht die Sängerin erneut auf sich aufmerksam und heizt den Spekulationen weiter ein. Aktuelle Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Musikerin ohne ihren Ehering, aber dafür mit ihrem Verlobungsring. Dieser prangt statt an der linken plötzlich an ihrer rechten Hand, an der sonst ihr Hochzeitsring blitzt. Was diese Veränderung wohl zu bedeuten hat? Das lässt J.Lo offen.

Ehering-Drama hin oder her – zumindest was J.Los Outfit angeht, setzt sie ein eindeutiges Statement – und zwar, dass sie eine echte Stilikone ist. In einem sommerlichen, hellen Kleid mit Blumenprint, dunkelroten Lack-Heels, großen Creolen, einer schicken Sonnenbrille sowie funkelnden Armreifen spaziert die Beauty durch die Straßen New Yorks. In diesem stylishen Look besucht die 55-Jährige die Vorpremiere des Broadwaystücks Cats.

Was den Hochzeitsring an ihrem Finger anbelangt, herrscht schon seit einigen Monaten ein stetiges Hin und Her. Mal glänzt das Schmuckstück an J.Los Hand und mal nicht. Ähnliches spielt sich auch bei ihrem Noch-Ehemann Ben ab, der in den letzten Wochen ebenfalls ohne und dann wieder mit seinem Ring abgelichtet wurde. Zumindest vor ein paar Tagen wurde die "On The Floor"-Interpretin noch mit dem Klunker an ihrem Finger erwischt – von Ben an ihrer Seite fehlt hingegen noch immer jegliche Spur.

MEGA Jenifer Lopez in New York im Juli 2024

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Ehepaar

