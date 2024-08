Wieder verliebt? Simone Thomalla soll diesen Mann daten

Ist Schauspielerin Simone Thomalla (59) etwa frisch verliebt? Wie Bild berichtet, soll ein Augenzeuge den TV-Star am vergangenen Wochenende bei einer Date-Night mit einem unbekannten Mann gesehen haben! Ein Schnappschuss zeigt die beiden beim Verlassen eines Wohnhauses – laut der Quelle habe das Paar im Anschluss in der Paris Bar, einem bekannten Promi-Treffpunkt in Berlin, gemeinsam ein romantisches Abendessen genossen.

Doch wer ist die Begleitung der 59-Jährigen? Wie das Magazin aus Simones Umfeld erfahren haben will, soll es sich dabei um einen 54-jährigen österreichischen Gastronomen handeln. Zumindest optisch scheinen die beiden schon mal ein tolles Paar abzugeben! Zu ihrer Verabredung kamen beide elegant gekleidet – Simone trug ein kurzes schwarzes Blazerkleid, kombiniert mit schwarzen hohen Stiefeln. Ihr Date einen sportlich-chicen Look mit dunklem Sakko, weißem Hemd und einer weißen Hose.

Simone wieder glücklich an der Seite eines Mannes zu wissen, würde viele Fans sicher freuen: Vor knapp eineinhalb Jahren trennte sich die Ex-Tatort-Kommissarin von ihrem damaligen Partner Nicolino Hermano, seitdem ist die Mama von Sophia Thomalla (34) Single. Anfang dieses Jahres betonte Simone allerdings in einem Interview mit Superillu, dass sie sich nicht darauf fokussiere, einen neuen Partner zu finden: "Ich sehne mich weniger nach Zweisamkeit als nach 'Mehrsamkeit' mit Freunden und Familie. Die kommen leider oft zu kurz."

Instagram / simonethomalla Simone Thomalla, Schauspielerin

Getty Images Simone Thomalla und Nicolino Hermano im Oktober 2022

Denkt ihr, dass Simone sich bald selbst zu den Gerüchten äußern wird? Ja, ich denke schon. Nein, wenn sie frisch verliebt ist, behält sie das für sich. Ergebnis anzeigen



