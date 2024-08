Abgesetzt: Für diese Netflix-Serien ist ab sofort Schluss

Netflix ist dafür bekannt, kurzen Prozess zu machen. In diesem Jahr hat der Streamingdienst seinen Nutzern wieder einiges geboten. Manche der neuen Shows scheinen dabei allerdings nicht den Erwartungen des Anbieters entsprochen zu haben. Einige Serien werden nämlich nicht mehr fortgesetzt, wie Just Jared berichtet. Unter anderem ist Schluss für die Action-Serie "Obliterated", die im vergangenen Jahr ihr Debüt feierte – und dabei soll es auch belassen werden. Ebenfalls keine Zukunft hat "Ratched". Sarah Paulson (49) wird für den historischen Thriller also nicht mehr in den Krankenpflegerkittel schlüpfen. Ebenfalls abgesetzt nach nur einer Staffel ist "The Brothers Sun".

Für die Serienliebhaber besteht aber nicht nur Grund zum Trübsalblasen – einige Hits werden nämlich fortgesetzt! Trotz der Umbesetzung des Protagonisten in The Witcher darf sich die Fantasy-Serie noch über eine fünfte Staffel freuen. Damit endet dann aber auch das Abenteuer von Geralt von Riva. Aber auch einige der brandneuen Serien durften sich über so viele begeisterte Fans freuen, dass Netflix gar nicht anders konnte, als noch mehr Episoden in Auftrag zu geben. Dazu gehört zum einen das Spin-off von Haus des Geldes mit dem Titel "Berlin", aber auch "Avatar: The Last Airbender".

Warum Fan-Liebling Henry Cavill (41) "The Witcher" verließ und das Zepter stattdessen an Liam Hemsworth (34) übergab, kann nur spekuliert werden. Der Regisseur der Serie ließ im Interview mit Screen Rant aber eine Vermutung hören: "Henry macht jeden einzelnen seiner Stunts selbst [...]. Wenn man eine Nahaufnahme von einer Hand macht, die ein Schwert greift, muss es seine sein." Er glaube, dass es dem Schauspieler wohl zu viel und zu aufwendig geworden sei. Die Fans glauben allerdings eher, dass Henry als großer Fan des Franchise nicht so zufrieden mit der Entwicklung der Serie gewesen sei.

Robert Falconer/Netflix © 2023 Gordon Cormier in "Avatar – Der Herr der Elemente"

Netflix Henry Cavill in "The Witcher"

