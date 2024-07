Streit vorbei: Rachel Lindsay muss Ehegattenunterhalt zahlen

Seitdem sie ihre Scheidung eingereicht haben, streiten Rachel Lindsay (39) und ihr Ex Bryan Abasolo (44) um den Unterhalt. Im Mai dieses Jahres forderte der Chiropraktiker offiziell Ehegattenunterhalt von der ehemaligen US-Bachelorette. Nun wurde die Auseinandersetzung der beiden beendet und es steht fest: Rachel muss zahlen. Und wie Us Weekly berichtet, ist der Betrag nicht gerade gering: Monatlich soll sie Bryan rund 12.000 Euro überweisen. Darüber hinaus wird in den Gerichtsdokumenten festgehalten, dass der Realitystar innerhalb der kommenden 60 Tage etwa 13.700 Euro an Anwaltskosten und 4.500 Euro für einen forensischen Sachverständigen zu übernehmen hat. Ein Gericht wird nun noch entscheiden, ob Rachel auch rückwirkend Unterhalt zahlen soll.

Die 12.000 Euro Ehegattenunterhalt kommen nicht ganz dem nach, was Bryan ursprünglich verlangte. Anfänglich forderte er lediglich 9.200 Euro an monatlichen Zahlungen von seiner Ex, ein paar Monate später erhob er die Summe auf 15.000 Euro. In der Klageschrift, die People vorlag, erklärte er, weshalb ihm das Geld zustehe: "Ich bin informiert, dass Rachel unser Gemeinschaftseigentum verwendet hat, um ihren Scheidungsanwalt [...] zu bezahlen, während sie sich weigert, mir Zugang zu gewähren oder meine persönlichen Ausgaben zu begleichen." Seine Ausgaben seien aktuell nicht mit seinem Einkommen als Chiropraktiker zu decken.

Rachel und Bryan trennten sich im Januar dieses Jahres, nachdem sie sich im August 2019 das Jawort gegeben hatten. Kennengelernt hatten die beiden sich tatsächlich in der Kuppelshow: Bryan hatte die letzte Rose bekommen. Dass jetzt so dicke Luft herrscht, scheint das einstige Traumpaar sehr zu belasten – vor allem, da sie im Mai auch immer noch zusammenlebten. Kurz nach dem offiziellen Ehe-Aus erklärte ein Freund von Rachel in der Sendung "Today With Hoda & Jenna": "Sie versucht nur, die Scherben aufzusammeln. Sie ist im Überlebensmodus."

Lisa Lake/Getty Images Rachel Lindsay und ihr Verlobter Bryan Abasolo

Getty Images Bryan Abasolo und Rachel Lindsay

