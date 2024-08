Cardi B nimmt ihren Ex Offset nach der Trennung in Schutz

Cardi B (31) hat die Anschuldigungen zurückgewiesen, dass ihr entfremdeter Ehemann Offset (32) sie in der Vergangenheit nicht unterstützte. Nachdem böse Zungen behauptet hatten, dass die US-amerikanische Rapperin die Scheidung wegen mangelnder Unterstützung eingereicht hätte, äußerte sie sich jetzt höchstpersönlich via Instagram: "Okay, das wird seltsam, weil ich sagen kann, dass er mir bei der Arbeit und mit den Kindern sehr hilft." Noch am gleichen Tag stellte Cardi klar, dass sie in ihrem Scheidungsantrag keinen Kindesunterhalt verlangt habe, sondern lediglich, dass Offset weiterhin die bisher von ihm übernommenen Kosten für die Kinder trägt.

Die Scheidung von Cardi und Offset wurde am 1. August offiziell von einem Sprecher der Musikerin bestätigt. Insgesamt waren die beiden sechs Jahre verheiratet. Kurz nach der Bekanntgabe teilte die "I Like It"-Interpretin ihren Fans eine weitere Neuigkeit aus ihrem Privatleben auf Social Media mit: Sie und ihr Ex erwarten Nachwuchs Nummer drei. "Mit jedem Ende kommt ein neuer Anfang! Ich bin so dankbar, diese Zeit mit dir geteilt zu haben. Du hast mir mehr Liebe, mehr Leben und vor allem neue Kraft gebracht!", schrieb Cardi.

Cardi und Offset lernten sich Anfang 2017 kennen und heirateten im September desselben Jahres. Ihre Beziehung war oft von Fremdgehgerüchten rund um Offset geprägt, was zur ersten Trennung und anschließenden Versöhnung führte. Nachdem Cardi bereits einmal die Scheidung eingereicht hatte, nahm sie den Antrag kurz darauf zurück. Zusätzlich zu den gemeinsamen Kindern Kulture (6) und Wave (2) hat Offset noch drei weitere aus früheren Beziehungen. Trotz der turbulenten Geschichte zwischen Cardi und Offset bleibt die Musikerin weiterhin optimistisch in Bezug auf das bevorstehende neue Kapitel in ihrem Leben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cardi B, US-Rapperin

Anzeige Anzeige

Getty Images Offset und Cardi B

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Cardi Offset den Rücken stärkt? Ich finde es toll, dass sie trotz der Trennung noch zusammenhalten! Na ja, sie hätte das auch einfach unkommentiert lassen können... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de