Darum rastete Jennifer Iglesias bei "Are You The One?" aus

In der diesjährigen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love steht nicht nur Dating, sondern auch ganz schön viel Drama an der Tagesordnung. So legte sich Jennifer Iglesias (25) in der vergangenen Folge mit ihren Mitstreiterinnen Nadja und Gabriela an, da diese mit ihrem Auserwählten Lukas Baltruschat (30) unter der Dusche flirteten. Doch wieso hat Jennifer die Dusch-Aktion so verärgert? Im Promiflash-Interview erklärt die Italienerin ihre Beweggründe: "Nadja und Gabriela haben mir beide das Gefühl gegeben, dass wir füreinander da sind. Keine Viertelstunde später erfahre ich von anderen Mädels, dass genau diese beiden mit Lukas unter der Dusche waren, sich von ihm haben einreiben lassen und auch rumgemacht haben. Wer käme sich da bitte nicht verarscht vor?"

Dass die beiden Ladys mit ihrem Flirt unter der Dusche standen, scheint Jennifer auch heute noch wütend zu machen. "Wie wenig Respekt kann man vor jemand anderem haben? Sie nennen mich Schatzi, Mausi etc. und machen auf Freundinnen und sagen dann so was Elementares nicht? Sorry, für mich ein No-Go", stellt die 25-Jährige klar. Ihren Ausraster bereut die ehemalige Love Island-Kandidatin ganz und gar nicht: "Jeder, der mich gut kennt, weiß, dass ich meine Meinung und meine Werte immer vertrete – wenn es sein muss auch mit Nachdruck. Ich bin eine temperamentvolle Frau und lasse mir auch nicht alles gefallen. Wenn jemand versucht, mir auf der Nase herumzutanzen, dann weiß ich auch, wie ich demjenigen meine Grenzen aufzeige."

Nicht nur Jenny sorgt für Drama in der Villa. Auch zwischen Tara Tabitha (31) und Nikola Glumac (28) kochten die Emotionen in der vergangenen Folge hoch. Nach einem intimen Moment im Pool der beiden zog Nikola direkt zur nächsten weiter. Auf der Toilette ging es mit Nadja heiß zur Sache. Der direkte Fremdflirt schien Tara hart zu treffen: Bei der Österreicherin flossen sogar einige Tränen.

RTL Lukas Baltruschat, "Are You The One – Realitystars in Love"-Kandidat

RTL / Frank Beer Tara Tabitha, Realitystar

