Diese Investoren sind bald bei "Die Höhle der Löwen" dabei

Fans von Die Höhle der Löwen dürfen sich freuen. Die Gründershow gibt es nun schon zehn Jahre und in der neuen Staffel werden einige bekannte Gesichter zu dem Format zurückkehren. Wie VOX in einer Pressemitteilung verrät, wird Judith Williams (52) wieder mit dabei sein. Außerdem können die Gründer versuchen, Ralf Dümmel (57), Nils Glagau (48), Janna Ensthaler, Carsten Maschmeyer (65), Tijen Onaran oder Tillman Schulz (34) für sich zu gewinnen. Ein besonderes Highlight erwartet die Zuschauer in der vierten Folge, in der die "Ur-Löwen" Jochen Schweizer (67) und Frank Thelen (48) ihr Comeback feiern.

Inzwischen ist auch bekannt, wann die neue Staffel an den Start gehen wird. Schon am 2. September gibt es die erste Folge gleichzeitig auf VOX und auf RTL+. Die Spezialfolge mit Jochen und Frank wird am 23. September ausgestrahlt. Neben der Rückkehr der zwei Unternehmer ist Judiths Comeback wohl am aufregendsten für die Zuschauer. Als die Neuigkeit Anfang des Jahres schon einmal die Runde machte, freute sich ein Fan: "Beste Nachricht des Tages. Judith, du hast echt gefehlt bei der letzten Staffel!"

Bei "Die Höhle der Löwen" wird Judith von ihren Fans gefeiert. Doch in einem anderen TV-Format kassierte die Beauty-Expertin zuletzt Hate. Im Finale von The Masked Singer unterstützte die gebürtige Münchnerin das Rateteam um Ruth Moschner (48) und Rick Kavanian (53) dabei, herauszufinden, welche Promis unter den Kostümen steckten. Für ihren Einsatz hagelte es allerdings Kritik. "Judith Williams ist in jeglicher Hinsicht eine Fehlbesetzung für diese Jury", meckerte zum Beispiel ein User auf X.

