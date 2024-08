So anders wirken Prinz Harry und Meghan im neuen Interview

Seit ihrem explosiven Interview mit Oprah Winfrey (70) im Jahr 2021 haben sich die Dinge für Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (43) stark verändert. Die beiden haben ihre Tochter Lilibet willkommen geheißen und leben nun ein bodenständiges Leben in Kalifornien. Auch die royale Expertin Judi James sieht eine große Wandlung im Auftreten des Paares, als sie erstmals wieder ein gemeinsames Interview für CBS Sunday Morning gaben. Sie bemerkt gegenüber Mirror, dass die beiden stärker und reifer scheinen, besonders durch die Art und Weise, wie sie in dem Gespräch agieren: "Ihre Synchronität und ihr Zusammengehörigkeitsgefühl als Power Couple zeigen eine wachsende Reife."

Besonders auffällig ist, dass Meghan zunehmend die Führungsrolle übernimmt. Harry hingegen wirkt manchmal abwesend und scheint in die Ferne zu blicken. "Sie sitzen weiter auseinander, womöglich um zu zeigen, dass es sich bei ihnen um Individuen handelt. [...] Die Art, wie sie sprechen und sich bewegen, ist kontrastierender, als dass es sie zu einer Einheit werden lässt, wie es vor wenigen Jahren der Fall war", führt die Spezialistin weiter aus.

In einem anderen Gespräch mit The Sun ging Judi näher auf Harry ein, der sich laut ihr nicht gerade wohlgefühlt habe: "Harrys Reaktion wirkt angespannt, und er hält relativ still. [...] Er reibt ängstlich die Finger und den Daumen an seinem eigenen Handgelenk." Außerdem sei der Blick des Rotschopfes immer wieder zu seiner Partnerin gewandert.

