Victoria äußert sich zu angeblicher Romanze mit Tom Cruise

Tom Cruise (62) werden seit seinem Singledasein so einige Romanzen nachgesagt. Aktuell soll er angeblich mit der 25-jährigen Victoria Canal anbandeln. Gerüchte besagen, dass der "Top Gun: Maverick"-Star und die Singer-Songwriterin ein Paar seien, nachdem sie sich beim Glastonbury Festival im Juni kennengelernt hatten. Trotz der Behauptungen, dass die beiden unzertrennlich seien, dementiert die Musikerin die Gerüchte vehement. "Leute, ich date nicht Tom Cruise. Das ist buchstäblich verrückt", erklärt Victoria auf Instagram.

Im selben Social-Media-Beitrag macht sie zudem noch einmal deutlich: "Obwohl er eine großartige Person und Künstler ist, date ich diesen Mann nicht. Ich hätte nie gedacht, dass ich das irgendwann in meinem Leben mal klarstellen muss." Victoria, die ohne ihren rechten Unterarm auf die Welt kam, scheint der Sache aber auch etwas Gutes abgewinnen zu können: "Das ist das erste Mal, dass ich als spanisch-amerikanische Sängerin Victoria Canal in den Nachrichten bin und nicht als einarmige Pianistin, deren Name unerwähnt bleibt! Es gibt immer einen kleinen Sieg irgendwo, danke Tom." Sie betont außerdem, dass der Hollywoodstar nichts als freundlich und ermutigend zu ihr gewesen sei.

Tom Cruise und Victoria Canal bestehen also weiter darauf, dass ihre Beziehung rein platonisch ist. Trotzdem wecken ihre häufigen gemeinsamen Auftritte Neugier. Die beiden sollen zudem bei verschiedenen Anlässen, darunter die Premiere des Films "Twisters" in London, mehrfach gemeinsam gesehen worden sein. Um dem noch die Krone aufzusetzen, soll der Filmstar Victoria eingeladen haben, ihn am Set von "Mission: Impossible 8" in Oxfordshire zu besuchen. "Tom hat Victoria eingeladen, ihm einen ganzen Tag lang beim Drehen zuzusehen und das macht er nicht für jeden seiner Freunde", plauderte ein Insider gegenüber Daily Mail aus.

Instagram / victoriacanal Victoria Canal, Bruce Springsteen und Tom Cruise im Juli 2024

Backgrid / ActionPress Schauspieler Tom Cruise in London, Juni 2024

