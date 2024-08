Darum wollte Prinz William Kate nach ihrer Trennung zurück

Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) waren im Jahr 2007 für kurze Zeit getrennt – die ganze Geschichte ihrer Liebeskrise erzählt nun Autor Robert Jobson in seiner Biografie "Catherine, The Princess of Wales". Tatsächlich soll der Thronfolger seine Liebste in einem kurzen Gespräch per Telefon abserviert haben. Angeblich plagten den damals 24-Jährigen Zukunftsängste und die Zeitungen, die bereits die Verlobung des jungen Traumpaars vorhersagten, erhöhten nur den Druck. Die zwei verbrachten einige Wochen getrennt, bis sie sich schließlich auf einer Party wiedersahen. Die Mottofeier lief unter dem Titel "Freakin Naughty" und passend dazu tauchte Kate als sexy Krankenschwester verkleidet auf. In diesem Moment soll William hin und weg gewesen sein – die beiden versöhnten sich schnell und knutschten schließlich auf der Tanzfläche.

Über ihre kurze Krise sprach das Paar auch in ihrem Verlobungsinterview mit ITV News im Jahr 2010. Rückblickend, so erklärte Kate, sehe sie vorwiegend das Gute in der Trennung: "Damals war ich nicht sehr glücklich darüber, aber eigentlich hat es mich zu einem stärkeren Menschen gemacht. Man findet Dinge über sich selbst heraus, die man vielleicht nicht erkannt hatte. Ich glaube, man kann sich in einer Beziehung ziemlich verausgaben, wenn man jünger ist, und ich habe diese Zeit für mich auch sehr geschätzt."

Mittlerweile sind die beiden Vorzeige-Royals seit über einem Jahrzehnt verheiratet und die Eltern von drei süßen Sprösslingen. Von den Sorgen, die William als jungen Mann plagten, scheint heute nichts mehr übrig zu sein. Besonders aktuell, da Kate mit ihrer Krebserkrankung kämpft, gibt der Familienvater Vollgas und unterstützt, wo er nur kann. "Deshalb weiß ich, dass er Himmel und Erde in Bewegung setzen wird, um jetzt an ihrer Seite zu sein und das Beste für ihre kleine Familie zu tun. Egal, wie lange es dauert", betont auch Adelsexpertin Rebecca English gegenüber Daily Mail.

Getty Images Prinz William im Jahr 2007

Getty Images Prinzessin Kate im März 2007

