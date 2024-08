Nach Schwangerschaft: Christina Hänni macht wieder Sport

Christina Hänni (34) will sportlich wieder durchstarten! Auf Instagram teilt die Tänzerin ein Video, das sie beim Ausführen von einigen Sportübungen zeigt. Das Besondere: Es ist das erste Mal, dass Christina seit der Mitte ihrer Schwangerschaft wieder Sport macht. "Die Postpartumreise beginnt [...]!", schreibt die Let's Dance-Bekanntheit unter ihren Post. Christina wolle zurück zu sich selbst und ihrer Leidenschaft dem Tanzen finden. Trotzdem ist die Neu-Mama stolz auf ihre Figur: "Seid lieb zu meinem Postpartum-Body… er hat so viel mitgemacht und ich bin so glücklich und stolz, wie gut er sich entwickelt hat und was er mir geschenkt hat. Danke, lieber Körper!"

In den Kommentaren erhält Christina viel Zuspruch. "Liebe Christina, ich finde, du bist so ein großes Vorbild für alle Frauen und Mütter da draußen. Der Körper hat so vieles geleistet und du gibst ihm die Wertschätzung, die er verdient hat", lobt sie beispielsweise ein Follower. "Du siehst klasse aus und machst das toll. Und du kannst echt stolz auf deinen Körper sein, was er alles geleistet hat", schwärmt auch ein weiterer Fan.

Christina und ihr Ehemann Luca Hänni (29) wurden im Juni zum ersten Mal Eltern. Die Geburt ihrer kleinen Tochter gab das Paar stolz im Netz bekannt. "Unsere Familienbande hat eine neue Bandleaderin! Aus einem Duo wird ein Trio und der Ton wird von ihr ganz perfekt neu angegeben", schrieben die beiden und teilten eine niedliche Schwarz-Weiß-Aufnahme, die den Fuß ihres kleinen Sprösslings zeigte.

Anzeige Anzeige

Instagram / christina.haenni Christina Hänni im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / christina.haenni Christina Hänni mit ihrer Tochter, im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Christina ihre Postpartumreise dokumentieren will? Ich finde es toll, dass sie so private Einblicke geben will. Na ja, ich finde, sie sollte solche Themen lieber privat halten. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de