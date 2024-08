Nach Zwillingsgeburt: Clea-Lacy Juhn ist wieder zu Hause

Für Clea-Lacy Juhn (33) geht es stetig bergauf. Die frischgebackene Zwillingsmama durfte vor wenigen Tagen ihre beiden Jungs Mišah und Mika begrüßen und in die Arme schließen. Auf Instagram meldet sich die einstige Bachelor-Gewinnerin nun aus gewohnter Umgebung zurück: "Ja, ihr seht richtig, ich bin zu Hause." Momentan muss Clea-Lacy ihr zu Hause allerdings noch alleine genießen, denn ihre Söhne durfte sie noch nicht mitnehmen. "Die Babyboys sind noch vor Ort. Ich pendle jetzt jeden Tag", verriet sie, betonte allerdings im gleichen Atemzug: "Aber so wie es aussieht, kommen sie auch bald nach Hause."

Nach ihrem Kaiserschnitt ging es Clea-Lacy erst einmal nicht so gut. Ihr gesundheitlicher Zustand hat sich mittlerweile aber wieder reguliert: "Ich war ja nach dem Kaiserschnitt noch da [im Krankenhaus] und dann im Anschluss als Begleitperson und dann wurde ich eben als Patientin und Begleitperson entlassen und mir geht es von Tag zu Tag besser. Die Schmerzen werden besser." Clea-Lacys erste Amtshandlung, bevor sie wieder zu Mišah und Mika ins Krankenhaus fährt? Zum Supermarkt um die Ecke fahren und sich eine Brezel kaufen. "Ich stand eben im Laden und hätte fast geweint, weil ich es kaum glauben kann, dass ich wieder auf den Beinen bin", kommentiert sie die Situation.

Dass Clea-Lacy noch vor wenigen Tagen zwei Bauchbewohner in sich trug, ist kaum zu glauben! Ebenfalls auf Instagram teilte sie ein Spiegelselfie, auf dem lediglich noch eine kleine Wölbung zu erahnen ist. "Wie schnell verschwindet eigentlich der Bauch? Bin gerade selbst so überrascht, wenn ich das Bild anschaue", fragte sie sich. Ihre Kinder erblickten am 26. Juli gegen kurz vor zwei Uhr nachts das Licht der Welt. Diesen wundervollen Moment hielt sie auf einem niedlichen Schnappschuss fest, der Clea-Lacy, ihren Partner Hasim und die Zwillinge zeigt.

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn mit ihren Zwillingen im Juli 2024

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn im August 2024

