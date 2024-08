Daneben benommen? Sido wird aus Berliner Restaurant geworfen

Eine Sonderbehandlung für Prominente? Das gibt es eben nicht überall – anscheinend auch nicht im Berliner Kultrestaurant Dicke Paula. Wie der Tagesspiegel berichtet, musste das Rapper Sido (43) am eigenen Leib erfahren. Das berichtete jedenfalls Daniel Kallweit in einem Social-Media-Video, das mittlerweile wieder gelöscht wurde. "Mein Freund Sido wurde heute der Dicken Paula verwiesen, weil er in einer Kulturkneipe – wo die Gastronomen selber im Jogginganzug und in zerfetzten T-Shirts herumlaufen – darauf hingewiesen wurde, dass er nicht bedient wird, solange er hier sein Käppi aufhat", echauffierte er sich.

"Wir sind hier nicht in einem Sterne-Restaurant", habe der unter Blocki030 bekannte Influencer die Wirtin des Restaurants in seinem Beitrag direkt angesprochen. Es sei zu einer hitzigen Diskussion gekommen, von der die Lokalbesitzerin sich aber nicht beirren ließ. "Die Dicke Paula ist mein Wohnzimmer. Ich koche nach den Rezepten meiner Großmutter aus Thüringen, deshalb gelten hier meine Regeln", erklärte die Chefin in einem Statement gegenüber dem Magazin. Bekräftigend fügte sie noch hinzu: "Regeln der alten Schule, Regeln wie bei Oma." Somit auch Regeln, an die sich selbst der Rapstar zu halten hat.

Der "Schlechtes Vorbild"-Interpret ist dafür bekannt zu sagen, wenn ihm etwas nicht passt – dass er auf diese Anweisung nicht sonderlich begeistert reagiert hat, kann sich der ein oder andere wohl vorstellen. Jedoch sorgt der dreifache Papa heutzutage für nicht mehr ansatzweise so viele negative Schlagzeilen wie früher. Er war noch nie ein Kind von Traurigkeit – nach der Trennung von Charlotte Würdig (46) im Jahr 2020 rutschte er allerdings in ein exzessives Leben voller Drogen und Frauengeschichten. Ende 2022 ging er mit seinem Problem an die Öffentlichkeit: Er verkündete, nicht nur einen Entzug zu machen, sondern thematisierte diese schwierige Lebensphase auch in einem neuen Musikalbum.

Getty Images Sido, Rapper

Instagram / shawnstein Sido, Rapper

