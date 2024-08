Doch schlimmer Unfall? Alle Infos zu Zac Efrons Ibiza-Drama

Wie stand es wirklich um Zac Efron (36)? Der Hollywoodstar musste am Wochenende nach einem Pool-Unfall auf Ibiza ins Krankenhaus. Laut TMZ soll er bei einem Sprung in den flachen Teil des Beckens mit der Brust aufgeprallt sein, wobei wohl seine Rippen verletzt wurden. Es wird sogar darüber gemunkelt, dass er wiederbelebt werden musste. Was Zac selbst nach dem erschreckenden Vorfall sagt und wie es ihm jetzt geht, erfahrt ihr im Promiflash-Video!



