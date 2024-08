Elena Miras bekommt im Allstars-Dschungel Sonderbehandlung

Elena Miras (32) ist beim Allstars-Dschungelcamp dabei – und kriegt dort eine richtige Sonderbehandlung. Sie gehört zu den 13 ehemaligen Teilnehmern, die in der Jubiläumsausgabe der Show erneut ihre Standfestigkeit im australischen Busch beweisen sollen. Bei ihrer Teilnahme im Jahr 2020 sorgte sie mit einem Streit mit Raúl Richter (37) für Schlagzeilen: Der Schauspieler trank aus ihrer Flasche, weswegen sie total durchdrehte. Dass das diesmal nicht passiert, hat Elena vertraglich abgesichert. "Ich werde auf keinen Fall wegen einer Flasche diskutieren, denn deswegen bin ich nach Hause gegangen vor vier Jahren", erklärte sie via Instagram und fügte hinzu: "Jeder kann meine Flasche nehmen, denn in meinem Vertrag steht drin, ich bekomme noch mal eine Flasche, wenn jemand meine Flasche nimmt."

Nicht nur mit Raúl kam es zu Reibereien, auch mit Danni Büchner (46) stritt sich die 32-Jährige das ein oder andere Mal. Diese wird ebenfalls ins Allstars-Dschungelcamp einziehen. Im Vorhinein zeigt sich Elena davon wenig begeistert. "Am wenigsten freue ich mich auf die Kandidaten, wenn es stimmen sollte, dass meine beste Freundin mit dabei ist. Danni Büchner", meinte sie im Netz vor ihrem Einzug – die Show wurde bereits vor ein paar Monaten abgedreht.

Ab dem 16. August wird sich zeigen, welche der 13 Stars sich in der zweiten Runde Dschungelcamp beweisen können. Neben Elena und Danni sind noch einige weitere deutsche Promis dabei, die ihr Können zwischen Krabbeltieren, Prüfungen und Co. zeigen wollen. So treten Gigi Birofio (25), Giulia Siegel (49) und Sarah Knappik (37) wieder an. Auch Mola Adebisi (51), Kader Loth (51) und Thorsten Legat (55) sind am Start. Letzterer hat sich im Vorfeld besonders vorbereitet. "Ich habe mich jetzt hochgefressen. Mehr als zwölf Kilo. Ich wiege jetzt 96 Kilo. Macht bitte nicht den Fehler und geht in die Diät. Das überlebt ihr nicht. Geht wohlgenährt ins Dschungelcamp. Das rate ich jedem. Sonst bekommst du da unten Halluzinationen", machte der Ex-Fußballer im Interview mit RTL deutlich.

TVNOW Elena Miras, Danni Büchner, Markus Reinecke und Raúl Richter im Dschungelcamp

RTL / Stefan Gregorowius Der "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden"-Cast

