Wilde Theorie: Ist das FBI schuld an J.Lo und Bens Trennung?

Die Schlagzeilen rund um Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (51) reißen einfach nicht ab. In den vergangenen Monaten machen die Sängerin und der Schauspieler angeblich eine Beziehungskrise durch – über die Gründe für das mögliche Liebes-Aus wird derweil stark spekuliert. Der Gründer des Musiklabels Death Row Records, Suge Knight, der derzeit eine Haftstrafe wegen Totschlags absitzt, hat eine ganz eigene Theorie: In seinem Podcast "Collect Call with Suge Knight" behauptet er, dass Ben sich von J.Lo getrennt habe, weil dieser einige Videos von seiner Liebsten erhalten habe. Diese würden sie mit einer Schießerei in Verbindung bringen. Das Video soll dem "Pearl Harbor"-Star vom FBI höchstpersönlich zugespielt worden sein. Nachdem er diese Aufnahmen gesehen habe, soll der Filmstar seine Frau mit anderen Augen sehen – und die Scheidung wollen.

Hintergrund der Aufnahmen ist eine Schießerei aus dem Jahr 1999, die in einem Nachtklub in New York stattfand – sowohl J.Lo als auch ihr damaliger Partner P. Diddy (54) sollen darin involviert gewesen sein und wurden festgenommen. Die Anklage gegen J.Lo wurde jedoch fallengelassen und auch der Rapper wurde freigesprochen. Sein Schützling Jamal "Shyne" Barrow wurde hingegen verurteilt. Suge ist sich jedoch sicher, dass die "On The Floor"-Interpretin gelogen hat, um ihren damaligen Partner zu schützen: "Sie [das FBI] wissen, dass J.Lo gelogen und gesagt hat, die Waffe gehöre Shyne. So hat sie diesen Mann ins Gefängnis gebracht und sein Leben zerstört – obwohl sie wusste, dass die Waffe Puffy gehörte." Die Ermittler hätten Videos, die zeigen, wie "J.Lo dies und J.Lo das tut." Was genau die Musikerin in den Videos tun soll, verrät er zwar nicht, das FBI soll die Aufnahmen jedoch an den Filmstar weitergeleitet haben.

Ob das wirklich der Grund für eine mögliche Liebeskrise der beiden ist, bleibt fraglich. Vielmehr sollen die unterschiedlichen Charaktere und Lebensstile der Hollywoodstars für einige Reibereien sorgen. Demnach habe Ben sein Privatleben nie in die Öffentlichkeit tragen wollen – Jennifer aber schon. "Als wir wieder zusammenkamen, sagte ich: 'Hör zu, eines der Dinge, die ich nicht will, ist eine Beziehung in den sozialen Medien.' Dann wurde mir klar, dass es nicht fair ist, so etwas zu verlangen. Das ist so, als würde man einen Schiffskapitän heiraten und sagen: 'Nun, ich mag das Wasser nicht'", erklärt Ben in der Doku "The Greatest Love Story Ever Told".

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und P. Diddy, September 2000

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu der Theorie? Ich finde sie sehr einleuchtend! Meiner Meinung nach ist das Quatsch... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de