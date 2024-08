Emma nimmt für ihren Mann Bruce Willis an Hirnstudie teil

Bruce Willis (69) leidet unter einer Demenzerkrankung. Seit seiner Diagnose im vergangenen Jahr steht die Familie dem Schauspieler unterstützend zur Seite – und tut alles dafür, das Bewusstsein für diese Art von Krankheit zu stärken. So auch seine Frau Emma Heming (46), wie sie jetzt im Netz deutlich macht. "Ich nehme an einer fortschrittlichen Studie zur Gesundheit des Gehirns teil", offenbart sie in ihrer Instagram-Story.

In der Aufnahme ist zu sehen, wie die 46-Jährige Blut abgenommen bekommt, welches daraufhin untersucht wird. Es könnte ein weiterer Schritt in Richtung eines Heilmittels sein. Emma führt weiter aus, dass ihr dies die Zuversicht gibt, dass so vielleicht anderen Betroffenen in Zukunft geholfen werden kann. Sie erklärt, sie sei "aufgeregt und hoffnungsvoll, dass sich etwas am Horizont für neurodegenerative Krankheiten abzeichnet."

Es ist nicht das erste Mal, dass die Gattin des "Pulp Fiction"-Stars im Netz über die Erkrankung ihres Mannes spricht. Erst kürzlich zeigte sich Emma sichtlich emotional, als sie ihren Followern über eine Einrichtung berichtete, die Familien mit an Demenz erkrankten Angehörigen unter die Arme greift. Währenddessen gestand sie unter Tränen: "Es ist immer noch sehr schwierig für mich, damit umzugehen und darüber zu sprechen. Aber ich tue es, wenn ich es kann – wenn ich mich emotional stabil genug dafür fühle."

Getty Images Bruce Willis und Emma Heming im Januar 2019 in New York City

Instagram / emmahemingwillis Emma Heming Willis, Model

