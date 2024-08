Prinzessin Märtha Louise kuschelt mit Bald-Ehemann Durek

Bei Prinzessin Märtha Louise (52) und Durek Verrett (49) klingeln bald die Hochzeitsglocken! Die Wochen vor dem großen Tag verbringt das Paar in trauter Zweisamkeit: Davon teilt die Prinzessin nun mehrere Fotos auf dem Instagram-Profil ihres gemeinsamen Podcasts mit ihren Freundinnen. Darauf ist Märtha Louise mit ihrem Verlobten zu sehen, wie sie kuschelnd an der Reling eines Boots posieren – im Hintergrund die romantische Bergkulisse Norwegens. "Der Gast dieser Woche ist Schamane Durek, der Verlobte von Märtha Louise! […] Wir haben ihn zu einem netten Gespräch über den Schamanismus, seine Reise und natürlich seine Liebe zu Märtha Louise eingeladen", steht in der Bildunterschrift.

In dem Podcast "HeartSmart Conversations" sprach der Schamane in den höchsten Tönen von seiner Bald-Ehefrau. "Ich bin ein ganz anderer Typ von Mann. Ich wache auf und das Erste, woran ich denke, ist, wie glücklich ich bin, mit dieser tollen Frau zusammen zu sein", schwärmte er und fügte hinzu: "Ich starre sie immer an und sage ihr, wie schön sie ist, wie klug sie ist, was für ein Geschenk des Lebens sie ist." Der 49-Jährige ist sich so kurz vor der Hochzeit sicher: "Ich hätte nie um ihre Hand angehalten, wenn ich nicht in meiner Seele wüsste, dass ich den Rest meines Lebens mit dieser Frau verbringen werde."

Am 31. August wird das Paar gemeinsam vor den Traualtar treten. Seit 2022 gehen die beiden gemeinsam durchs Leben – die Beziehung des US-Amerikaners und der norwegischen Prinzessin stand aber nicht immer unter einem guten Stern. Das Paar wurde immer wieder aufgrund ihres Lebensmodells öffentlich kritisiert, hinzu kamen zwischenzeitliche Trennungsgerüchte und ein Clinch zwischen dem Alternativheiler und seinen Schwiegereltern in spe. Inzwischen scheint aber alles wieder in bester Ordnung zu sein – Märtha Louises Eltern freuen sich auf die Hochzeitsfeier! "Ist das nicht schön? Ich glaube, es wird sehr schön. Wir freuen uns schon darauf", betonte ihr Vater in der norwegischen Doku "Året med kongefamilien".

Durek Verrett und seine Verlobte Märtha Louise

Märtha Louise von Norwegen mit ihrem Partner Durek Verrett

