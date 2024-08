Shakira genießt ein romantisches Date mit unbekanntem Mann

Shakira (47) wurde zuletzt in Miami beim Abendessen mit einem unbekannten Mann gesehen! Die beiden waren Anfang August im Lido Bayside gesichtet worden, wie auf Fotos von Page Six zu sehen ist. Die Sängerin hatte sich sichtlich gut unterhalten, während sie mit dem dunkelhaarigen Mann plauderte. Auf einem Bild ist zu sehen, wie sich Shakira lachend in ihrem Stuhl zurücklehnt. Der Gentleman, dessen Identität bislang unbekannt ist, schien reiferen Alters zu sein und war elegant in einem schwarzen Anzug gekleidet, während Shakira eine hellrosa Kombination und weiße Heels trug.

Obwohl bislang unklar ist, ob es sich um ein Date, ein Geschäftsessen oder ein freundschaftliches Zusammenkommen handelte, war das Ambiente mit Blick auf die Bucht unter romantisch gedimmtem Licht perfekt. Shakiras Sprecher wollte sich zu dem Treffen noch nicht äußern. Allerdings erklärte die kolumbianische Musikerin noch vor wenigen Wochen, dass sie nach der Trennung von Gerard Piqué (37) vor zwei Jahren nicht an Dating interessiert sei. "Ich denke nicht daran", betonte Shakira in einem Interview mit Rolling Stone. Trotz ihrer letzten Aussagen scheint sie das Single-Leben in vollen Zügen zu genießen.

Shakira und der Fußballer trennten sich, nachdem Berichte über seine Untreue an die Öffentlichkeit gelangt waren. Das setzte Shakira sehr zu. Sie erklärte in vergangenen Interviews, dass sie große Opfer für die Beziehung gebracht und ihre Karriere hintangestellt habe. Gerard ist mittlerweile wieder glücklich an seine Freundin Clara Chia Marti vergeben. Sie soll Berichten zufolge auch die Frau sein, mit der er Shakira damals betrogen hatte.

Getty Images Shakira, Sängerin

Getty Images Gerard Piqué, Fußballer und Shakira, Sängerin

