Christina "Mausi" Lugner und Ernst Prost haben sich getrennt

Christina "Mausi" Lugner (59) und Ernst Prost haben sich nach nur sechs Monaten Beziehung getrennt. Schon seit einigen Wochen wird gemunkelt, dass es bei den beiden kriselt. Nun bestätigt die Ex-Frau des österreichischen Baulöwen Richard Lugner (91) das Ende ihrer Romanze. "Ernst und ich haben uns getrennt. Ernst und ich bleiben in Freundschaft verbunden", erklärt Christina gegenüber Bild. Weitere Details zu den Gründen des Liebes-Aus' verrät die Österreicherin nicht. Der ehemalige Unternehmer äußerte sich bislang noch nicht zu der Trennung.

Die beiden haben sich im März dieses Jahres auf Teneriffa kennengelernt – und damals war es offenbar Liebe auf den ersten Blick. "Ich habe ihn vor einem Restaurant am Strand stehen sehen. Es hat sofort gefunkt! Geküsst haben wir uns auch recht schnell", erzählte Mausi zuvor gegenüber der Zeitung. Auf der Hochzeit von Christinas Ex Richard strahlten die beiden im Juni noch zusammen. Danach wurde es still um die beiden. "Christina und ich haben in größter Gemeinsamkeit und Harmonie beschlossen, dass wir unser Privatleben nicht mehr in der Öffentlichkeit ausbreiten. Das ist too much, echt", erklärte der ehemalige Chef des Unternehmens Liqui Moly dazu.

Christina war durch ihre Beziehung mit dem Bauunternehmer Richard "Mörtel" Lugner bekannt geworden. Die zwei hatten sich 1991 das Jawort gegeben. Die beiden bekamen zwei Jahre nach ihrer Hochzeit eine gemeinsame Tochter namens Jacqueline. 2007 ließen sich Mausi und Mörtel scheiden. Seitdem ist die 59-Jährige vor allem in TV-Shows unterwegs. So nahm sie 2009 beim Dschungelcamp teil, ein paar Jahre später beim Promi-Frauentausch. Außerdem hat sie zwei Bücher herausgebracht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Christina Lugner

Anzeige Anzeige

Getty Images Christina Lugner, ehemalige TV-Moderatorin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Habt ihr mit der Trennung gerechnet? Nein, das überrascht mich sehr. Ja, ich habe mir das schon gedacht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de