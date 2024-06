Krise mit Christina Lugner? Ernst Prost bezieht Stellung!

Vor wenigen Wochen präsentierte Christina Lugner (59) stolz ihren neuen Freund Ernst Prost. Nachdem der Ölmillionär allerdings bei der Geburtstagsfeier von Richard Lugners (91) Ex gefehlt hatte, kamen Krisengerüchte auf. Alles nur heiße Luft, wie Ernst gegenüber Bild erzählt: "Christina und ich haben in größter Gemeinsamkeit und Harmonie beschlossen, dass wir unser Privatleben nicht mehr in der Öffentlichkeit ausbreiten. Das ist too much, echt." Der Unternehmer wolle sein Privatleben und seine Beziehung mit Christina schützen.

Es gebe einen Grund, warum Ernst nicht bei der Geburtstagsfeier seiner Liebsten war. "Ich war nicht dabei beim Geburtstagsfest, weil da sind 1000 Leute, die ich nicht kenne, die mich vielleicht auch gar nicht mögen", erklärt der 67-Jährige und fügt hinzu: "Sie und ich haben schon gemeinsam so entschieden, dass wir diese Bussi-Bussi- und Schleck-Schleck-Gesellschaft so nicht mehr wollen."

Bekannt geworden war Christina an der Seite des österreichischen Baulöwen Richard. Im Juli 1991 heirateten die ehemalige TV-Moderatorin, die von ihrem Mann den Spitznamen Mausi bekam, und der Unternehmer. Gemeinsam haben sie eine Tochter. 2007 ließen sich Richard und Christina scheiden. Nun sind beide wieder glücklich vergeben. In Simone Reiländer hat Mörtel die neue Frau an seiner Seite gefunden.

Getty Images Christina Lugner, ehemalige TV-Moderatorin

