Drake veröffentlicht drei neue Songs mit Beiträgen im Netz

Fans von Drake (37) können sich über neue Musik freuen. Jedoch kommt diese nicht in Form eines Albums, sondern als Beiträge im Netz. Der Rapper verwies seine Follower auf einen anderen Instagram-Account, der drei neue Posts veröffentlicht hatte. Dabei handelte es sich um bisher unveröffentlichte Songs, die die Namen "Housekeeping Knows", "Blue Green Red" und "It's Up" tragen – und Kollaborationen mit Rapperin Latto sowie seinen Rap-Kollegen 21 Savage (31) und Young Thug (32) beinhalten.

In einem seiner neuen Lieder scheint der Kanadier sogar Worte für seinen Rivalen Kendrick Lamar (37) zu finden, mit dem er sich seit einigen Wochen einen Schlagabtausch liefert. Während er in "It's Up" einerseits Young Thugs Freiheit fordert – der Rapper war vor rund zwei Jahren wegen organisierter Kriminalität inhaftiert worden – spricht Drake auch davon, keine Angst vor seinen Gegnern zu haben. Ob es sich dabei um eine unterschwellige Botschaft handelt, dass Kendrick mit seinen Disstracks gegen ihn nichts ausrichten kann?

Fakt ist, es wäre kein Wunder, wenn der 37-Jährige versucht, dem "Humble"-Interpreten etwas mitzuteilen – vor allem, nachdem dieser ihm schwere Vorwürfe gemacht hatte. In "Not Like Us" rappt Kendrick: "Drake, ich höre, du magst sie jung. Stell sicher, dass du deine kleine Schwester vor ihm versteckst. Zertifizierter Lover Boy? Zertifizierter Pädophiler." Doch das ist nicht alles: Fans spekulieren außerdem, dass er im Song "Euphoria" kritisiert, Drake sei kein guter Vater.

Getty Images Drake, Rapper

Getty Images Entertainment Rapper Kendrick Lamar bei einem Konzert in Kalifornien

