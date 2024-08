So süß schwärmt Zoë Kravitz auf der Bühne von Channing Tatum

An diesem Donnerstag machte Zoë Kravitz (35) ihrem Verlobten Channing Tatum (44) eine öffentliche Liebeserklärung. Wie US Magazine berichtet, hielt sie bei der Premiere ihres gemeinsamen Films "Blink Twice" eine rührende Hommage an den Schauspieler. "Vom Produzieren bis zum Auftreten, von aufmunternden Gesprächen bis zum Halten meines Kopfes oder meiner Füße, während ich auf dem Badezimmerboden weinte, weil ich dachte, ich hätte alles vermasselt", beginnt die Regisseurin die Rede. Zoë sei unendlich dankbar dafür, dass Channing sie genau so sein lasse, wie sie ist.

"Danke für deine Geduld, diesen Film mit dir zu machen war ein unfassbar großes Abenteuer. [...] Es ist wirklich cool, einen Film zu machen, aber wenn man das mit der Liebe seines Lebens machen kann, ist es noch cooler", beendet die Musikertochter ihre Ansprache und hinterlässt damit ein gerührtes Publikum. Es scheint, als würde das gemeinsame Filmprojekt die beiden Turteltauben extra emotional werden lassen – auch Channing schwärmte vor kurzem in einem YouTube-Video über seine Partnerin: "Unsere Regisseurin Zoë Kravitz ist wahnsinnig klug. Sie führt nicht nur mit dem Herzen und nicht nur mit dem Verstand. Es ist etwas anderes, und so fühlt sich der Film wirklich an."

Wie verliebt Zoë und der 44-Jährige ineinander sind, zeigten sie auch schon früher am Abend auf dem roten Teppich: Gemeinsam posierte das Bald-Ehepaar für die Fotografen, während Channing liebevoll den Arm um die Taille seiner Verlobten legte. Ein Anblick, der viele Fans sicher freuen wird. Der Magic Mike-Darsteller und die 35-Jährige sind bereits seit 2021 ein Paar – gemeinsame Auftritte der beiden sind trotzdem auch heute noch eine Rarität.

