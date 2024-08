"Verrückter Unfall": Cardi B hätte fast ihr Baby verloren

Cardi B (31) enthüllt eine erschreckende Geschichte über einen medizinischen Vorfall, der beinahe zu einer Fehlgeburt und einer vorübergehenden Lähmung geführt hätte. Während eines Gesprächs mit ihren Fans auf X Spaces berichtete die Rapperin, dass ein "verrückter Unfall" sie in immense Schmerzen versetzte. "Das kommt nicht oft vor, aber es wurde so schlimm, dass ich regelrecht gelähmt war. Diese kleine Sache hätte mich fast mein kommendes Kind gekostet!", berichtet die "I Like It"-Interpretin. Cardi erwartet derzeit ihr drittes Kind und ist gleichzeitig in Scheidungsverhandlungen mit ihrem Ex Offset (32).

Im Detail erzählt Cardi B auf der Plattform: "Den einen Tag ging es mir gut und ich habe mich super gefühlt. Den nächsten Tag wache ich auf und es geht mir schlecht. Ich dachte, ich sterbe", erinnert sie sich, aber lacht währenddessen auch. Was genau Cardi hatte, erzählt sie aber nicht weiter. Offenbar hat sich ihre gesundheitliche Situation daraufhin wieder beruhigt.

Die dritte Schwangerschaft wurde Anfang des Monats offiziell, als Cardi B auf Instagram ein Foto ihres Babybauchs vor der Skyline von New York City teilte. In ihrem Post schrieb sie: "Mit jedem Ende kommt ein neuer Anfang! Ich bin so dankbar, diese Zeit mit dir teilen zu können. Du hast mir gezeigt, dass ich alles haben kann!" Diese frohe Botschaft kam, während sie und Offset ihre Scheidung vorbereiten. Cardi und der ehemalige Migos-Rapper teilen bereits zwei weitere Kinder, Tochter Kulture und Sohn Wave.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cardi B, Musikerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Offset und Cardi B

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Cardi Bs Geschichte über die Krankheit? Ich finde es unangebracht, das so locker zu erzählen. Ich finde gut, dass sie auch so was mit ihren Fans teilt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de