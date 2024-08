Zoë Kravitz und Channing Tatum feiern ihr Red-Carpet-Debüt

Gestern Abend war es endlich so weit: Die große Premiere von "Blink Twice" fand in Los Angeles statt. Dieses Ereignis nahmen Zoë Kravitz (35) und Channing Tatum (44) zum Anlass, um erstmals gemeinsam über den roten Teppich zu schreiten. Arm in Arm posierten die beiden für die wartenden Fotografen. Dabei warfen sie sich immer wieder verliebte Blicke zu. Zoë strahlte in einem langen schwarzen Kleid mit Cut-outs am Bauch. Channing harmonierte in seinem ebenfalls schwarzen Anzug perfekt mit seiner Liebsten.

Der Film "Blink Twice" ist ein ganz besonderes Projekt für die beiden, schließlich lernten sie sich im Rahmen der Dreharbeiten kennen und lieben. Während Channing die Hauptrolle spielt, feiert Zoë ihr Regie-Debüt. Ihren Liebsten scheint die Tochter von Lenny Kravitz (60) mit ihrer Arbeit voll und ganz überzeugt zu haben. "Unsere Regisseurin Zoë Kravitz ist wahnsinnig klug. Sie führt nicht nur mit dem Herzen und nicht nur mit dem Verstand. Es ist etwas anderes, und so fühlt sich der Film wirklich an", schwärmte er vor kurzem in einem YouTube-Video, das im Rahmen der Film-Promo von den Amazon MGM Studios veröffentlicht wurde.

Im Jahr 2021 hatten Zoë und Channing ihre Beziehung öffentlich gemacht. Zwei Jahre später wagten die beiden den nächsten Schritt und verlobten sich miteinander. Mit Details bezüglich ihrer Liebe hält sich das Paar jedoch überwiegend bedeckt. Dafür schwärmte Zoës Papa Lenny in den höchsten Tönen von der Beziehung der beiden. "Ich bin so froh zu wissen, dass Zoe sich ihrer Wahl sicher ist und sich darauf freut, ein Leben mit jemandem aufzubauen", freute er sich im Interview mit InStyle.

Getty Images Zoë Kravitz und Channing Tatum bei der Premiere von "Blink Twice", 2024

Getty Images Channing Tatum and Zoe Kravitz, 2024

