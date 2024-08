Beziehung mit "Are You The One?"-Nadja? Das sagt Nikola dazu

Bei Are You The One – Reality Stars in Love sorgen Nikola Glumac (28) und Nadja für jede Menge Drama. Die Love Fool-Bekanntheit plaudert in der neuesten Folge plötzlich unter Tränen aus, dass bereits vor Drehstart etwas mit dem Prominent getrennt-Star lief – dabei soll es sich um mehr als nur einen lockeren Flirt gehandelt haben! Daher findet sie es gar nicht so lustig, wenn er auch mit anderen Damen anbandelt. Nun bezieht Nikola selbst Stellung zu den Beziehungsgerüchten. "Bis AYTO begann, haben wir uns vier- oder fünfmal gesehen. Ich bin in der Zeit nach Frankfurt gezogen und musste mich fürs Fame Fighting vorbereiten", beteuert er gegenüber Bild.

Nadja deutet in der Show an, Nikola sei quasi bei ihr eingezogen. "Seine Sachen sind alle bei mir", erklärt sie dort. Doch auch von dieser Aussage hält Nikola wenig: "Ich war nur zwei Tage bei Nadja, weil sie mir gesagt hat, ich soll zu ihr kommen. Ich habe zwei Pullover bei ihr gelassen und natürlich nicht bei ihr gewohnt." Er sei ganz eindeutig Single und habe auch den Wunsch gehabt, in dem Format Frauen kennenzulernen. Die Liaison habe er nur für sich behalten, weil dies Nadjas Wunsch gewesen sein soll. "Ich habe das gemacht – aus Respekt. [...] Ich bereue es sehr, dass ich nicht von Anfang an gesagt habe, dass da was war. Das hätte mir viel Ärger erspart", meint Nikola.

Wenn Nikola in der Datingshow mit anderen Frauen flirtet, ist das Nadja also ein Dorn im Auge. Dass sie selbst in der Villa auch nichts anbrennen lässt, blendet sie allerdings geschickt aus. So teilte sie unter anderem auch schon intime Momente mit Kandidat Lars Maucher (27) im Pool. "Ich hatte noch Mitleid, es tat mir wirklich leid und ich wollte mit ihr reden und mich entschuldigen", schilderte Nikola betrübt, nachdem er von dem heißen Flirt der beiden erfahren hatte. Auch sein Co-Star Laura Maria Lettgen pflichtete ihm bei: "Also meines Erachtens ist Nadja eine falsche Schlange, die spielt voll das Spiel."

Anzeige Anzeige

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac macht ein Selfie im Meer

Anzeige Anzeige

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Nadja

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wem glaubt ihr? Ganz klar Nikola! Ich denke, Nadja sagt die Wahrheit... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de