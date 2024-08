Blink-182 muss krankheitsbedingt zwei Konzerte abblasen

Blink-182 muss zwei ihrer bevorstehenden Konzerte in den USA absagen. Am Donnerstag verkündeten Mark Hoppus (52), Tom DeLonge (48) und Travis Barker (48) auf X: "Leider können wir wegen einer Erkrankung nicht nach Kansas City und St. Louis kommen." Die Konzerte waren ursprünglich für den 9. und 10. August in den beiden Städten geplant. Fans, die ihre Tickets über Ticketmaster gekauft haben, bekommen automatisch eine Rückerstattung. Diejenigen, die Tickets über Drittanbieter erworben haben, sollen sich direkt an diese wenden.

Es ist nicht das erste Mal, dass Blink-182 Konzerte wegen Krankheit absagen muss. Bereits im April mussten sie Shows in Mexiko-Stadt streichen, weil Mitglieder der Crew erkrankt waren, wie ein Promoter auf der Social-Media-Plattform mitteilte. Nur zwei Tage zuvor hatte die Band zudem ein anderes Konzert abgesagt. Mark hatte sich damals via Discord verständnisvoll gezeigt: "Wir nehmen Absagen nicht leicht. Wir wissen, dass unsere Fans Reisen geplant und Babysitter organisiert haben. Unsere Band und Crew sind krank. Wir haben mehrere lange Diskussionen geführt, um Lösungen zu finden, aber das ist die Realität."



Blink-182 befindet sich derzeit auf ihrer "One More Time"-Tour, die am 15. August in Toronto endet. Die Tour unterstützt ihr 2023 erschienenes Reunion-Album mit dem gleichen Titel und umfasst insgesamt 30 Termine in den USA und Kanada. Zuletzt trat die Band am 4. August beim Lollapalooza in Chicago auf, gefolgt von Konzerten in Minneapolis und Milwaukee. Nach der Sommertour geht es für die Pop-Punk-Ikonen weiter nach Großbritannien, wo sie noch einige Shows in diesem Monat spielen werden.

Getty Images Mark Hoppus bei einem Konzert von Blink-182

Getty Images Matt Skiba, Mark Hoppus und Travis Barker im Januar 2020

