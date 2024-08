Darum ist Sabrina Carpenter mit Song "Nonsense" unzufrieden

Vor zwei Jahren veröffentlichte Sabrina Carpenter (25) den Song "Nonsense". Bis heute lieben die Fans das Lied, doch Sabrina selbst sieht das offenbar etwas anders. In einem neuen TikTok-Video von Variety gesteht die "Das Leben und Riley"-Darstellerin, dass sie im Nachhinein mit einer Textpassage des Songs unzufrieden ist. "Ich bin heute Morgen aufgewacht und dachte, ich schreibe einen Pop-Hit. Wie schnell kannst du dich ausziehen? Pop-Quiz?", singt die Musikerin in dem Lied. "Mir ist zwei Jahre später aufgefallen, was ich an diesem Text nicht mag: Ich sage zweimal 'Pop'", erklärt Sabrina selbstkritisch.

Wenn Sabrina mit dem Song "Nonsense" auf der Bühne steht, denkt sie sich jedes Mal einen neuen Liedtext für das Outro aus. Dabei erwähnt die Disney-Bekanntheit immer die Stadt, in der sie gerade auftritt. In dem TikTok-Interview wird sie nach ihrem liebsten improvisierten Outro gefragt. "Meine Nummer eins wird wahrscheinlich immer Glasgow sein. Denn dort habe ich gesungen: 'Ich recycle, Baby. Wo ist das Glasgow?'", erklärt die US-Amerikanerin, während sie amüsiert kichert.

Nicht nur Sabrinas Song "Nonsense" kommt bei den Fans gut an. Auch ihr neues Lied "Please, Please, Please" erfreut sich großer Beliebtheit. Besonders das Video des Songs ließ die Fanherzen höherschlagen. Denn in diesem spielt Sabrinas angeblicher Freund Barry Keoghan (31) die Hauptrolle. Der "Saltburn"-Star verkörpert einen Bad Boy, den die Sängerin auf einer Polizeistation trifft. Zwischen den beiden geht es in dem Clip heiß her. Immer wieder turteln sie und am Ende kommt es sogar zu einem Kuss.

Getty Images Sabrina Carpenter im August 2024

Getty Images Barry Keoghan im Mai 2024

