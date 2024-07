Total verliebt: Margot Robbie turtelt mit Ehemann in London!

Für Margot Robbie (34) könnte es karrieretechnisch und privat kaum besser laufen. Nachdem sie im vergangenen Jahr als Barbie in der gleichnamigen Verfilmung weltweit große Erfolge gefeiert hatte, erwartet sie nun ihr erstes Kind. Jetzt zeigt sich die Beauty zum ersten Mal seit Bekanntwerden der süßen News bei einem Event. In Wimbledon strahlt sie am zwölften Tag des Tennisturniers an der Seite ihres Ehemanns Tom Ackerley (34). Neben ihrem Babybauch ist noch etwas anderes sehr auffällig: Die beiden Turteltauben können keine Sekunde ihre Finger von dem anderen lassen! Wie brandaktuelle Fotos zeigen, turteln sie miteinander und küssen sich verliebt.

Margot ist bei der prestigeträchtigen Veranstaltung in bester Gesellschaft, da neben ihr auch Topstars wie Pink (44) oder Prinzessin Kates (42) Schwester Pippa Middleton (40) im Publikum sitzen. Die Blondine kann zudem in Sachen Mode wieder einmal ihren wunderbaren Geschmack beweisen. So entschied sie sich für ein besonders schickes weißes Kleid mit silberfarbenen Punkten. Ihre Haare trägt sie glatt und offen, während sie ihren Look mit passenden silbernen Ohrringen und einer schwarzen Sonnenbrille abrundet.

Wie es scheint, wird durch die neuesten Schnappschüsse das Babygerücht nun endgültig bestätigt, ohne dass es ein offizielles Statement der Australierin braucht. Sie und ihr Gatte lernten sich 2013 am Set des Dramas "Suite Francaise" kennen. Im Jahr 2016 folgte schließlich ihre geheime Traumhochzeit im australischen Byron Bay. Das eher private Paar soll sich bereits länger ein Baby gewünscht haben. Der Traum von einer eigenen kleinen Familie soll schon in den Anfängen ihrer Beziehung ein wichtiges Thema gewesen sein, wie ein Insider gegenüber People verriet.

Anzeige Anzeige

Stephen Lock / i-Images via ZUMA Press / ActionPress Tom Ackerley und Margot Robbie in Wimbledon, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Stephen Lock / ZUMA Press / ActionPress Margot Robbie während einer Wimbledon-Partie, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Fotos von Margot und ihrem Mann? Total niedlich! Sie sind so verliebt. Ich finde, es wirkt ein wenig gestellt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de