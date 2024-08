Nicht erkannt? Serena Williams von Restaurant abgelehnt

Das ging Serena Williams (42) wohl ordentlich gegen den Strich! Die Sportlerin etablierte sich im Laufe ihrer Karriere zu einer der erfolgreichsten und berühmtesten Tennisspielerinnen – dennoch wird sie scheinbar nicht von jedem erkannt! Wie Serena vor wenigen Tagen auf X verriet, wurde ihr der Zutritt zu einem Hotelrestaurant in Paris verwehrt: "Huch. Mir wurde der Zugang zur Dachterrasse verweigert, um in einem leeren Restaurant an einem schönen Ort zu essen." Dazu teilte sie das ein oder andere entnervte Emoji.

Das Fünf-Sterne-Hotel ließ den Vorwurf der Sportlerin nicht unkommentiert, entschuldigte sich und beteuerte allerdings, dass das Lokal tatsächlich ausgebucht gewesen sei. "Sehr geehrte Frau Williams, bitte entschuldigen Sie die Enttäuschung, die Ihnen heute Abend widerfahren ist. Leider war unsere Rooftop-Bar tatsächlich ausgebucht, und die einzigen freien Tische, die Sie gesehen haben, gehörten zu unserem Gourmet-Restaurant, das vollständig reserviert war", heißt es in einem Statement des Hotels auf X. Einer Mitarbeiterin zufolge lag das Missverständnis jedoch vor allem daran, dass ihr zu dieser Zeit zuständige Kollege Serena "nicht erkannt" habe, weswegen er sich im Nachhinein "schrecklich fühle". Doch er habe dem Ex-Tennisprofi einfach gesagt, was er jedem Gast gesagt hätte – "dass sie unten warten muss, bis ein Tisch frei wird", erklärt die Arbeitnehmerin gegenüber Variety. Es sei "absolut nichts Persönliches" gewesen.

Neben dem Restaurant-Fauxpas steht Serena aktuell allerdings noch wegen einer ganz anderen Sache im Fokus der Social-Media-Nutzer: Wie sich kürzlich herausstellte, hatte die Tennis-Ikone einmal eine Romanze mit dem kanadischen Superstar Drake (37)! Wie aus einem Behind-The-Scenes-Video auf 100 gigs hervorgeht, handelt sein 2016 erschienener Song "Too Good" von dem Rapper und Serena. "Hier geht es um mich und Serena", verriet Drake seiner Mutter die Inspiration des Liedes.

Getty Images Serena Williams bei den Olympischen Spielen in Paris 2024

Getty Images Rapper Drake im Oktober 2021

