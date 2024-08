So süß gratuliert Kris Jenner Tochter Kylie zum Geburtstag

Happy Birthday, Kylie Jenner (27)! Am Samstag feiert die Reality-TV-Bekanntheit ihren 27. Geburtstag. Ihre stolze Mama Kris Jenner (68) nimmt dies als Anlass und richtet liebevolle Worte an ihre Tochter. Auf Instagram schreibt die Managerin emotional: "Ich habe mich in dem Moment in dich verliebt, als wir uns getroffen haben. Es war Liebe auf den ersten Blick!" An Kylies Ehrentag kommt das Kardashian-Familienoberhaupt sogar richtig ins Schwärmen: "Du bist so freundlich, sanft, ruhig, klug, kreativ, witzig, mitfühlend, nachdenklich, liebevoll, großzügig, sensibel und stark."

Kris könnte sich offenbar keine bessere Tochter wünschen, wie sie in dem Post weiter deutlich macht. "Ich bin unglaublich gesegnet, deine Mami zu sein", schwärmt die 68-Jährige. Für die Unternehmerin ist Kylie jedoch nicht nur die beste Tochter überhaupt, sondern auch eine wundervolle Mutter. "Du bist die unglaublichste Mami und ich liebe es, dich jeden Tag mit deinen Kindern zu beobachten", macht sie der zweifachen Mama ein tolles Kompliment.

Neben den liebevollen Zeilen teilt Kris noch eine Reihe von Fotos. Auf diesen sind sie und ihre jüngste Tochter in unterschiedlichen Situationen zu sehen. Mal posieren sie in eleganten Anzügen zusammen, umarmen sich herzlich oder machen ein Selfie. Zu den gemeinsamen Kinderfotos fügt Kris noch zahlreiche Schnappschüsse von Kylie als Kind hinzu. Auf diesen lächelt sie als kleines Mädchen in die Kamera oder posiert stolz neben ihrer älteren Schwester Kendall Jenner (28).

Instagram / krisjenner TV-Star Kylie Jenner mit ihren Kindern

Instagram / krisjenner Model Kendall Jenner und Realitystar Kylie Jenner

