Morgenroutine: Das ist Kylie Jenners Ritual mit ihren Kids

Erst kürzlich kam die neue Staffel der Hulu-Serie The Kardashians heraus. Am Set dazu verriet Kylie Jenner nun ein paar Fakten über sich. Die 26-Jährige, die zusammen mit Ex Travis Scott (33) Tochter Stormi (6) und Sohn Aire (2) hat, erzählt dort, wie ihre tägliche Morgenroutine aussehe. Die "Kylie Cosmetics"-Gründerin mache ihren beiden Kindern jeden Morgen eigenhändig Frühstück. Und das, obwohl die Beauty Zugang zu den besten Köchen hat!

Anfang des Jahres nahm Kylie ihre Fans bereits auf TikTok dabei mit, wie sie Frühstück für ihre Kids zubereitet. Danach filmte sich die Unternehmerin dabei, wie sie Stormi und Aire damit aufweckt. Die zweifache Mutter zeigte dabei, wie gut sie sich in der Küche auskennt. Weiter erzählt sie am Set, an welches Familienmitglied sie sich wendet, wenn es ihr schlecht geht. So sei es ihre Schwester Khloé Kardashian (39), die die Beauty "immer aufmuntert". Wenn es darum geht, wer die lustigste Person in ihrer Familie sei, nennt Kylie ihre Mutter Kris (68).

Erst letztens gab es neue Gerüchte rund um die Influencerin. Viele Menschen vermuteten, dass Kylie (26) erneut schwanger sei. Normalerweise ist das Mitglied des Kardashian-Jenner-Clans immer top gestylt. Doch nicht auf der Beerdigung ihrer Tante Karen Houghton. Ein Foto, das The Sun vorliegt, zeigte sie in einem schlichten Outfit: Sie trug eine lockere, schwarze Hose und einen großen Hoodie. Außerdem schien es so, als wäre die Beauty ungeschminkt. Fans glaubten, dass sie damit ihren Babybauch verstecken wollte. Inzwischen ist jedoch klar, dass die Reality-TV-Bekannheit nicht schwanger ist.

TikTok / @kyliejenner Kylie Jenner im Februar 2024

TikTok / @kyliejenner Kylie Jenner, Aire Webster und Stormi Webster

