Von einem Fan gerettet: Jimmy Fallon verirrt sich in Bayern

Jimmy Fallon (49) wollte eigentlich nur einen von Adeles (36) Auftritten in München sehen und ein wenig in den Bergen entspannen. Auf TikTok berichtet er seinen Followern nun allerdings von einem unvorhergesehenen Abenteuer im Freistaat. Er habe zum See spazieren wollen, doch der Weg war zu weit und auf einmal sei er fast zwei Stunden von seinem Hotel entfernt gewesen, erklärt der "The Tonight Show"-Host. Ein freundlicher Deutscher namens Leon habe ihm schließlich geholfen und bei der Gelegenheit festgestellt: "Du siehst ein bisschen aus wie Jimmy Fallon!"

Da Leon keinen Führerschein hatte, habe seine Mutter den Talkmaster zu seiner Bleibe gefahren. Auf Instagram teilt Jimmy sogar ein kleines Video von ihrer Spritztour. Darauf ist zu sehen, wie die drei gemeinsam zu dem Queen-Hit "Killer Queen" tanzen, während sie in einem Cabrio durch die idyllische Landschaft fahren. "Neulich habe ich mich mitten im Nirgendwo in Bayern verlaufen. Zum Glück habe ich ein paar neue Freunde gefunden, die mir angeboten haben, mich zu meinem Hotel zurückzufahren. Falls ihr Leon oder seine Mutter trefft – sagt Hallo und Danke von Jimmy!", schreibt der Komiker zu dem Clip.

In Bayern scheint der 49-Jährige ohne seine Familie Urlaub zu machen, doch eigentlich verbringt er am liebsten Zeit mit seinen Mädels. Mit seiner Frau Nancy Juvonen (57) hat Jimmy zwei Töchter. Gegenüber People witzelte der begnadete Sänger: "Ich hätte nie gedacht, dass ich dieser Typ werden würde. Damit meine ich, dass ich jetzt der Typ bin, der dir Bilder von seinem Kind auf dem Handy zeigt und sagt: 'Ist das nicht das Süßeste, was du je gesehen hast?'"

Getty Images Jimmy Fallon, Moderator

Instagram / jimmyfallon Jimmy Fallon mit seiner Frau Nancy Juvonen und seinen Töchtern Winnie Rose and Frances Cole

