Wie die Mutter: Keira Knightleys Tochter hat auch Dyslexie

Keira Knightley (39) spricht immer wieder öffentlich darüber, dass sie unter Legasthenie leidet. Nun verrät die Schauspielerin im "Ruthie's Table 4"-Podcast, dass ihr Kind genau wie sie Probleme beim Lesen, Schreiben und Buchstabieren hat und daher ähnliche Lernmethoden verwendet. "Ich finde das Sehen-Lesen immer noch sehr schwer", gibt Keira zu und erklärt: "Ich nehme den Text auf und höre ihn mir immer wieder an, so lerne ich ihn. Aber jetzt haben wir ein legasthenes Kind, das das Gleiche macht und ihr Gedächtnis ist absolut erstaunlich."

Welche ihrer beiden Töchter – Edie oder Delilah – betroffen ist, erläutert sie aber nicht näher. Stattdessen gibt Keira einen kleinen Einblick in die beeindruckenden Gedächtnisleistungen ihres Sprösslings, der oft Bücher auswendig lernt, obwohl er beim Lesen Schwierigkeiten hat. "Sie schaut sich Bücher an und kann sich den kompletten Inhalt merken, es ist erstaunlich", schwärmt der Fluch der Karibik-Star.

Dass Keira so offen über ihre Kinder spricht, ist eine Seltenheit – eigentlich hält sie ihre Töchter strikt aus der Öffentlichkeit heraus. Doch im vergangenen Jahr plauderte sie aus, dass ihre Kids ihre Filme nicht besonders mögen. In einem Interview in "The Tonight Show" erzählte die Leinwandschönheit, dass eine ihrer Töchter nach nur zehn Minuten von "Fluch der Karibik" abgeschaltet habe, weil sie zu verängstigt war. Keira berichtete: "Sie sagte: 'Ich will nicht sehen, was du da machst'." Und auch "Der Nussknacker" konnte ihr anderes kleines Mädchen nicht begeistern.

