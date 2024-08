Olympische Spiele 2028: Jake Paul will USA zum Sieg boxen

Jake Paul (27) hat große Pläne für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles. Der YouTuber und Boxprofi gibt in seinem Podcast "BS With Jake Paul" bekannt, dass er für die USA im Boxen antreten möchte. "Ich bin es leid, darauf zu warten, dass Team USA wieder Gold gewinnt", erklärt er frustriert. Nach seiner erfolgreichen Zusammenarbeit mit USA Boxing vor den Spielen, bei der er den Athleten in Markenstrategie und Meditation half, will er jetzt selbst die Goldmedaille holen.

Eigentlich hatte Jake geplant, seine Boxkarriere vor 2028 zu beenden, doch die Aussicht auf eine Teilnahme in Los Angeles änderte seine Pläne – das Sportereignis im eigenen Land wolle er sich einfach nicht entgehen lassen. In seinem Podcast betont der Blondschopf, dass die Olympischen Spiele in Los Angeles eine zu perfekte Gelegenheit seien, um sie zu verpassen, und dass er sich dafür voll ins Zeug legen werde.

Früher hätte Jake aufgrund seines Profistatus nicht bei den Olympischen Spielen antreten dürfen, da bis zu den Spielen 2016 in Rio nur Amateure zugelassen worden waren. Doch die Regeln haben sich geändert, sodass Profiboxer wie der Bruder von Logan Paul (29) nun die Chance haben, sich zu qualifizieren. In der Vergangenheit musste sich Jake aber oft Kritik stellen, weil er oft gegen ältere MMA-Kämpfer oder weniger bekannte Boxer antrat. Es bleibt abzuwarten, ob er sich gegen die besten Boxer der Welt durchsetzen kann.

