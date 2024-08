So groß ist Gisele Bündchens Sohn Benjamin (14) geworden

Gisele Bündchen (44) und ihr Ex Tom Brady (47) durften im Dezember 2010 ihren kleinen Sohn Benjamin Brady auf der Welt begrüßen – das ist mittlerweile ganze 14 Jahre her. So klein ist der Promispross allerdings nicht mehr, wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen. Das Mama-Sohn-Gespann unternahm am Donnerstag einen kleinen Familienausflug, um mit dem Hund spazieren zu gehen. Aufmerksamen Betrachtern dürfte bei den Schnappschüssen direkt die Größe des 14-Jährigen ins Auge stechen: Benjamin ist mittlerweile nämlich größer als seine 1,80 Meter große Mama!

Beim Spaziergang von Gisele und Benjamin fällt außerdem noch etwas auf. Sowohl Mutter als auch Sohn tragen fast das gleiche locker-lässige Outfit. Das brasilianische Model entschied sich für eine kurze Jeansshorts und kombinierte diese mit einem schlichten weißen T-Shirt sowie einer Kappe in derselben Farbe. Ihr Sohnemann trug ebenfalls eine kurze Hose und ein schwarzes Oberteil. Vor allem bei der Auswahl des Schuhwerks waren sich die beiden wohl einig, denn beide zogen sich Flip-Flops an. Die flachen Schuhe verdeutlichen noch einmal, dass Benjamin einen ordentlichen Wachstumsschub hatte.

Benjamin hat noch eine kleine Schwester namens Vivian (11), die ebenfalls aus Giseles 13-jähriger Ehe mit Tom entstand. Mittlerweile ist die 44-Jährige aber wieder in festen Händen. Was halten ihre beiden Kinder eigentlich von Joaquim Valente (34), dem Mann an Mamas Seite? Dieses Geheimnis lüftete ein Insider vor einigen Monaten, wie Page Six berichtete: "Es ist wirklich schwierig mit der Scheidung, aber die Kinder wissen, dass sie jetzt zusammen sind. Sie mögen Joaquim wirklich."

Instagram / gisele Gisaele Bündchen und Benjamin Brady im Dezember 2023

Instagram / gisele Gisele Bündchen mit ihren Kindern Vivian und Benjamin

