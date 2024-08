"Verletzung": Gwen Stefani sagt Konzert in Atlantic City ab

Es gibt bittere Neuigkeiten für Fans von Gwen Stefani (54)! Die Sängerin tourt gerade in den USA und hätte am 17. August einen Auftritt in Atlantic City haben sollen. Doch daraus wird jetzt leider nichts. Sie sieht sich aus gesundheitlichen Gründen gezwungen, ihr kommendes Konzert abzusagen. Dies teilte sie am Samstag in ihrer Instagram-Story öffentlich mit: "Aufgrund einer kürzlichen Verletzung und in Absprache mit meinen Ärzten wurde mir dazu geraten, dass ich nicht am 17. August im Hard Rock Live at Etess Arena in Atlantic City auftreten sollte."

Die Musikerin gab keine genauen Details zu ihrer Verletzung preis. Bei ihren zahlreichen Fans entschuldigte sich die Künstlerin in ihrem Statement: "Es tut mir so leid! Wir planen, die Show so schnell wie möglich zu verschieben." Die Ticketinhaber würden noch weitere Informationen zu der Neuterminierung ihrer Show in Kürze erhalten, ergänzte sie. Der nächste planmäßig stattfindende Auftritt der "Hollaback Girl"-Interpretin ist laut ihrer Website am 20. September beim iHeart Radio Music Festival 2024 in Las Vegas.

Die 54-Jährige hat privat ihr Liebesglück mit dem Sänger Blake Shelton (48) gefunden. Seit mittlerweile drei Jahren sind sie miteinander verheiratet und könnten wohl kaum glücklicher zusammen sein. An ihrem dritten Hochzeitstag in diesem Jahr widmete die US-Amerikanerin ihrem Schatz einige süße Worte auf Instagram: "3. Juli 2021. Du warst es schon immer." Zudem teilte die Sängerin im Netz herzerwärmende Erinnerungsfotos von ihrer Trauung mit dem Songwriter.

Getty Images Gwen Stefani, Sängerin

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani, 2023

