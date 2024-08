Victoria Beckham hat Regeln für "neues Kapitel" mit David

Victoria Beckham (50) hat neue Regeln für ihren Ehemann David (49) festgelegt, während sie gemeinsam in ein "neues Kapitel" ihres Lebens eintreten – denn während ihre Kinder allmählich flügge werden, bedeutet das auch mehr gemeinsame Zeit für das Paar. Um das zu gewährleisten, soll die Designerin einige Regeln für den Kicker aufgestellt haben, wie ein Insider gegenüber OK! verrät. Dazu zählen mindestens zwei Date-Nights im Monat, jedes sechste Wochenende einen Kurztrip nur für sie beide und einmal jährlich einen großen Urlaub, bei dem beide ihre Handys ausschalten. "Victorias Regeln umfassen auch romantische Gesten wie Geschenke oder Blumen, keine Gespräche über Arbeit oder Kinder während ihrer Dates und ehrlich etwas anzusprechen, wenn sie etwas stört", erklärt die Quelle.

In einem Interview mit Vogue Australia vor wenigen Tagen sprach Victoria bereits selbst über die Veränderungen in ihrem Familienalltag. Sie verriet, dass sie und ihr Liebster, während die Kinder noch klein waren, "kein großes soziales Leben" gehabt hatten. Victoria erklärte: "Wir hatten nie sehr viel Personal. Wir hatten Kindermädchen und wir hatten unsere Eltern, die wunderbar sind." Jetzt, da ihre Sprösslinge ihr eigenes Leben führen, sei das eine immense Umstellung für sie und David: "Es fühlt sich definitiv wie das nächste Kapitel in unserem gemeinsamen Leben an."

Mit dem neuen Fokus auf ihre Ehe und persönlichen Interessen zeigt das Power-Paar der Welt, dass auch nach 25 Jahren Ehe noch Raum für Wachstum und Veränderung ist. Bereits im Jahr 1999 gaben sich Victoria und ihr David das Jawort und sind stolze Eltern von vier Kindern, die nun beginnen, ihren eigenen Weg zu gehen. Victorias Entschlossenheit, neue Regeln für ihre Beziehung aufzustellen, reflektiert ihren Wunsch, die Romantik am Leben zu erhalten und den Fußballer weiterhin in den Mittelpunkt ihres Lebens zu stellen. Mit diesen neuen Regeln und einem gestärkten Zusammenhalt blicken die Beckhams hoffnungsvoll in eine gemeinsame Zukunft voller Liebe und Abenteuer.

Getty Images Victoria Beckham, Designerin

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham mit ihren Kindern

