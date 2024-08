Bauchfrei: Lisa Mantler präsentiert stolz ihre Babykugel

Lisa Mantler (22) zeigt ihren Babybauch! Bereits seit Anfang Juni wurde gemunkelt, dass die Influencerin schwanger sein könnte. Einige Wochen später bestätigte die Zwillingsschwester von Lena Mantler (22) die süßen News. Seitdem begeistert sie ihre Fans immer wieder mit süßem Schwangerschaftscontent. So auch jetzt: Auf Instagram postet die Musical.ly-Bekanntheit ein Selfie. Auf dem Schnappschuss steht die Beauty seitlich vor einem Spiegel. Ihr bauchfreies Top gibt dabei den Blick auf ihre kugelrunde Körpermitte frei, während sie lächelnd nach unten schaut. "Ich habe meinen Bauch in meinem Leben noch nie so viel gezeigt", witzelt Lisa und gesteht offen: "Ich glaube, ich werde meinen Babybauch vermissen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich freue mich auch darauf, mich wieder auf den Bauch zu legen."

Zuletzt gab die Content Creatorin ihren Fans auf der Plattform auch einen ehrlichen Einblick in die Schwangerschaft. Dabei erklärte sie in einer Fragerunde, dass sie keine Angst vor dem Mama-Sein hat. "Auf keinen Fall! Ich bin so aufgeregt und kann es kaum abwarten. Angst ist niemals gut – ich habe Respekt." Auch vor der Geburt an sich fürchte sich Lisa nicht, wie sie weiter ausplauderte: "Aktuell nein, ich versuche, keine Angst zu haben. Ich will mich auf die Schönheit der Geburt fokussieren – es ist eine unglaubliche Erfahrung und ein Geschenk Gottes. Ich bin so dankbar für unseren kleinen Jungen."

Die Gerüchte um eine Schwangerschaft der TikTokerin waren aufgekommen, nachdem ihre Kirchengemeinde in den sozialen Medien ein Video gepostet hatte, in dem zu sehen ist, wie Lisa ein Lied mitträllert. Besonders auffällig war damals aber die kleine Wölbung gewesen, die sich an ihrem Bauch abgezeichnet hatte. Mehrere Fans fragten daraufhin, ob die Internetbekanntheit schwanger sei. Einige Wochen später postete sie dann ein Foto mit ihrem Liebsten auf Instagram, auf dem der wachsende Babybauch nicht zu übersehen war. Dazu kommentierte sie: "Dreiköpfige Familie wird geladen."

