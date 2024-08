Tom Cruise plant spektakulären Stunt für Olympia-Abschluss!

Tom Cruise (62) ist berühmt und berüchtigt für seine beeindruckenden Stunts. Jetzt kann der Schauspieler offenbar nicht genug kriegen und plant bereits den nächsten – und zwar für die Olympischen Spiele! Wie TMZ erfahren haben will, wird sich der Mission: Impossible-Star von der Spitze des Stade de France abseilen und mit der offiziellen Olympischen Flagge auf dem Stadionfeld landen, um diese dann zu übergeben. Das Ganze soll bei der Abschlussfeier stattfinden, bei der die Fahne für die kommenden Spiele im Jahr 2028 in Los Angeles übergeben wird.

Laut einem Insider soll bereits im März ein Video aufgezeichnet worden sein, in dem Tom die Flagge an einen Olympioniken abgab, der diese wiederum zum nächsten Athleten trug. Dieses soll am 11. August vor dem eigentlichen Stunt des Hollywoodstars abgespielt werden. Aktuell werden wohl noch sämtliche organisatorischen Dinge geklärt, damit alles problemlos ablaufen kann. Ob der Ex von Katie Holmes (45) das Kunststück letztendlich selbst ausführen wird oder sich ein Double holt, bleibt abzuwarten.

Aktuell ist Tom bereits voll und ganz im Olympia-Fieber. Vor wenigen Tagen genoss er mit einigen Stars die Eröffnungszeremonie der Sportveranstaltung. Für Fans des 62-Jährigen gab es sogar einen herzlichen Gruß in Form eines Erinnerungsfotos. Auf dem Schnappschuss posierte der Vater von Suri Cruise (18) mit Margot Robbie (34), Greta Gerwig (40), Steven Spielberg (77) und Christopher McQuarrie. Dieser Anblick brachte zahlreiche Fans auf Instagram zum Schwärmen. Unter anderem lautete es: "Das Crossover, von dem wir nicht wussten, dass wir es brauchen!"

Backgrid / ActionPress Schauspieler Tom Cruise in London, Juni 2024

Instagram / amblin Margot Robbie, Greta Gerwig, Tom Cruise, Steven Spielberg und Christopher McQuarrie, Paris 2024

