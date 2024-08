Liebesgerüchte: Ist sie die Neue an Harry Styles' Seite?

Hat Harry Styles (30) eine neue Flamme? Der Musiker wurde nämlich in Gesellschaft einer dunkelhaarigen Schönheit gesichtet, bei der es sich um die Sängerin Olivia Dean handelt. Auf Fotos, die The Sun vorliegen, besuchen die beiden gemeinsam eine Filiale der Fast-Food-Kette Five Guys. Außerdem glaubt ein Insider zu wissen: "Harry und Olivia kennen sich schon eine Weile. Sie haben viele Gemeinsamkeiten, was ihren Musikgeschmack angeht und genießen es, sich abseits des Rampenlichts kennenzulernen."

Die Quelle führt weiter aus, der "Adore You"-Interpret liebe nichts mehr, als Rad zu fahren und neue Restaurants in der Hauptstadt Großbritanniens auszuprobieren – wofür die 25-Jährige die perfekte Begleitung sei. "Olivia ist ein Londoner Mädchen und kennt die besten Orte", heißt es. Ein anderer Informant nimmt den Spekulationen jedoch den Wind aus den Segeln: Demnach seien Harry und Olivia nur gute Freunde.

Wie genau die Beziehung zwischen dem 30-Jährigen und der Musikerin aussieht, ist also unklar. Jedoch ist Olivia nicht die erste Frau, mit der Harry nach seiner Trennung von Taylor Russell (30) vergangenen Mai gesehen wurde. Kurze Zeit später genoss er einen Urlaub in Italien – und war währenddessen nicht allein. Wie Schnappschüsse zeigten, die Just Jared vorliegen, verbrachte der Grammy-Gewinner in Rom Zeit mit einer unbekannten Dame.

Getty Images Olivia Dean, Sängerin, Oktober 2023

Getty Images Harry Styles im Mai 2022

Meint ihr, es ist etwas an den Gerüchten um Harry und Olivia dran? Ich kann mir das sehr gut vorstellen! Nein, die beiden sind bestimmt wirklich nur Freunde. Ergebnis anzeigen



