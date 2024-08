Verliebt: BTN-Star Katrin Hamann erzählt erstmals von Freund

Katrin Hamann (36) hat ihr Liebesglück auch außerhalb von Berlin - Tag & Nacht gefunden. Ihr Privatleben hält die TV-Darstellerin meist eher aus der Öffentlichkeit, über ihre Beziehung ist kaum etwas bekannt. Aber jetzt möchte sie darüber sprechen. Gegenüber Promiflash gerät sie bei der Frage, was sie am meisten an ihm liebt, richtig ins Schwärmen: "Dass er immer ehrlich und loyal ist und mich in allem unterstützt. Auch seine lustige Art liebe ich. Ich sage immer: 'Leute ohne Macken sind kacke'." Zum ersten Mal persönlich getroffen haben die beiden sich ganz durch Zufall vor einem BTN-Set. "Das erste Aufeinandertreffen war mir so peinlich, ich sah aus wie ein Mülleimer, weil ich kurz zuvor eine dramatische Heul-Szene gedreht hatte", lacht Katrin, fügt aber hinzu: "Wir fanden uns auf Anhieb sympathisch [...]."

Kennengelernt haben Katrin und ihr Liebster sich aber schon viel früher und das auf die etwas andere Art. Die 36-Jährige kannte zunächst nämlich nur die Stimme ihres Partners. "Das ist eine lustige Geschichte. Wir haben uns online im Chatroom bei einem Ego-Shooter kennengelernt. Ohne dass man wusste, wer der andere ist", plaudert die Peggy-Darstellerin aus. Was sie hörte, gefiel ihr aber auf Anhieb. Und wie steht es um den nächsten Schritt? Eine Hochzeit scheint für Katrin zumindest nicht die oberste Priorität zu sein: "Heiraten ist für mich persönlich nichts Besonderes, das ist in meinen Augen nur ein Stück Papier, mehr nicht. Man muss sich für die Liebe nichts beweisen, vor allem nicht auf Papier."

Aber auch vor der Kamera ist Katrin in festen Händen. Ihre Rolle Peggy ist seit langem die Frau an der Seite von Joe (Lutz Schweigel, 52). Als solche ist sie mittlerweile eine feste Instanz der Serie und gehört zu den Urgesteinen. 2022 entschied sie sich jedoch für eine Pause. Erst nach zwei Jahren kehrte der TV-Star zu dem beliebten Format zurück. "Ich brauchte diese Auszeit, um mich mal intensiv um mich selbst zu kümmern", erklärte Katrin Promiflash nach ihrer Rückkehr. Um in Bewegung zu bleiben, jobbte sie in der Zeit unter anderem als Kellnerin. Der Kontakt zu den Kollegen sei aber geblieben – vor allem mit Lutz habe sie regelmäßig gesprochen.

Instagram / katrin_hamann Katrin Hamann, BTN-Darstellerin

RTL II Lutz Schweigel und Katrin Hamann bei "Berlin - Tag & Nacht"

