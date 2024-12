BTN-Star Katrin Hamann blickt auf bewegtes Jahr 2024 zurück

Mit ihrer Rolle als Peggy in der Kultserie Berlin - Tag & Nacht ist Katrin Hamann (36) längst eine feste Größe im deutschen Fernsehen. Erst vor wenigen Monaten feierte die Schauspielerin das 13-jährige Serienjubiläum. Im exklusiven Gespräch mit Promiflash lässt die 36-Jährige ihr persönliches Jahr 2024 Revue passieren und gibt seltene Einblicke in ihr Leben abseits des Rampenlichts. "In diesem Jahr gab es viele schöne Erinnerungen und besondere Momente mit meinem Partner und meiner Familie. Jeden einzelnen Tag bin ich megadankbar dafür, so eine tolle Familie und tollen Partner zu haben, die immer hinter mir stehen", erzählt sie. Doch nicht immer lief alles glatt – während einer schwierigen Phase habe sie BTN vorübergehend verlassen müssen. "Aber meine Mutter und mein Partner sind mit mir durch alle Höhen und Tiefen gegangen", betont Katrin.

Auch abseits der Kameras scheint die Schauspielerin das große Glück gefunden zu haben. Obwohl die Schauspielerin ihre Beziehung sonst aus der Öffentlichkeit heraushält, öffnet sie sich schon vor wenigen Monaten gegenüber Promiflash und gerät ins Schwärmen. "Er ist immer ehrlich und loyal und unterstützt mich in allem. Auch seine lustige Art liebe ich", erklärt sie. Besonders witzig sei ihr erstes Treffen gewesen, das ausgerechnet vor einem BTN-Set stattfand. "Es war mir so peinlich, ich sah aus wie ein Mülleimer, weil ich kurz zuvor eine dramatische Heul-Szene gedreht hatte", erinnert sich Katrin schmunzelnd. Doch die Chemie stimmte sofort: "Wir fanden uns auf Anhieb sympathisch."

Neben ihrem persönlichen Glück bleibt "Berlin - Tag & Nacht" ein großer Teil von Katrins Leben. Mit viel Stolz blickt sie auf die vergangenen 13 Jahre zurück und teilt ihre schönsten Erinnerungen mit den Fans. "Einer der emotionalsten Momente für mich war aber tatsächlich die erste Fernsehausstrahlung von BTN. Ich weiß noch genau, wie aufgeregt ich war, mich das erste Mal im Fernsehen zu sehen", verrät sie. Katrin blickt mit Dankbarkeit auf die unvergesslichen Momente zurück, die sie in der Serie erleben durfte – auf ein Kapitel voller Erfolgsgeschichten, das noch lange nicht abgeschlossen scheint.

Katrin Hamann, BTN-Darstellerin

Der Cast von "Berlin - Tag & Nacht"

