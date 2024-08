"Are You The One?"-Chris findet manche Kandidaten "peinlich"

Chris Broy (35) und Emmy Russ (25) waren in der diesjährigen Staffel Are You The One – Reality Stars in Love ein Perfect Match und mussten die Villa deswegen schon relativ früh verlassen. Für den Ex von Evanthia Benetatou (32) scheint das kein Problem zu sein, wie er im Promiflash-Interview deutlich macht. "Ich bin mit einem lachenden und einem weinenden Auge aus der Villa ausgezogen. Klar wäre ich gerne noch weiter drin geblieben und hätte Spaß gehabt mit den anderen. Wir sind aber bei 'Are You The One' und das Ziel ist es, sein Perfect Match zu finden", erklärt Chris und fügt hinzu: "Andere wollen halt Aufmerksamkeit und lutschen sich da gegenseitig ab oder gehen weiter, um diese zu bekommen. Deswegen wären sie wahrscheinlich traurig, so früh gehen zu müssen."

Dieses Verhalten kritisiert Chris bei seinen Mitstreitern: "Es war ja doch schon ein bisschen peinlich, was bei einigen so abging." Deswegen sei er auch nicht traurig, die Show so früh verlassen zu haben: "Ich hab mich gefreut, dass Emmy mein Perfect Match ist und dass es auch so zügig ging." Der 35-Jährige habe nämlich schon vor der Kuppelshow Interesse an Emmy gehabt. Das Datingformat habe das nur noch einmal bestätigt.

Am Ende bereut Chris nichts, wie er gegenüber Promiflash deutlich macht. "Ich denke, ich hatte einen kurzen, knackigen, aber auch sehr unterhaltsamen, lustigen Auftritt bei 'Are You The One'. Am Ende sogar mit Erfolg! Hallo, Emmy Russ ist mein Perfect Match", scherzt er. Chris ist sich bewusst, dass einige Fans anfangs nicht von seiner Teilnahme überzeugt waren. Am Ende habe er trotzdem für Unterhaltung gesorgt, und das ohne "mit jeder geknutscht oder Sex [gehabt] zu haben."

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Emmy Russ

RTL Chris Broy, Kandidat bei "Are You The One - Reality Stars in Love"

