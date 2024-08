Diese großen Filmrollen wären fast an Harry Styles gegangen

Harry Styles (30) ist mittlerweile nicht nur als Musiker bekannt. Obwohl der Sänger hauptsächlich mit neuen Ohrwürmern oder großen Tourneen auf sich aufmerksam macht, hat es den Briten auch schon in einigen Projekten auf die große Kinoleinwand verschlagen. Unter anderem war er bereits in "Dunkirk" oder auch "Don't Worry Darling" zu sehen. Harry wurde aber auch noch für andere filmische Projekte in Betracht gezogen. Unter anderem sollte der "Watermelon Sugar"-Interpret in der weihnachtlichen Romcom "Last Christmas" an der Seite von Emilia Clarke (37) die männliche Hauptrolle spielen. "Ich liebe Harry. Wir wollten, dass er den Part von Henry Golding übernimmt, aber er hat ihn abgelehnt, weil er der Meinung war, zu jung für die Rolle zu sein", verrät Regisseur Paul Feig (61) im Interview mit The Sun.

Auch eine andere sehr bekannte Rolle wäre beinahe an Harry gegangen: Die des Prinzen Eric in der Realverfilmung von Arielle, die Meerjungfrau! Erneut habe es an dem ehemaligen One Direction-Mitglied gelegen, weshalb er kein Teil des Disney-Streifens geworden ist. "Ich möchte Musik herausbringen und mich eine Weile darauf fokussieren. Aber alle, die daran beteiligt waren, waren super, also glaube ich, dass der Film großartig werden wird. Ich werde Spaß dabei haben, ihn mir anzusehen, da bin ich mir sicher", äußerte sich Harry selbst im Interview mit The Face. Auch für Elvis Presley (✝42) in "Elvis" war der Musiker im Gespräch gewesen. "Das größte Problem war, er ist Harry Styles. Er ist bereits eine Ikone", erklärt Regisseur Baz Luhrmann (61) im Podcast "Fitzy & Wippa".

Nach seiner großen Tour hatte Harry nun erst einmal eine Verschnaufpause eingelegt – auch in Sachen Musik. Anfang des Jahres war der Sänger dann endlich wieder im Tonstudio gesichtet worden und soll bald wieder neue Hits herausbringen. Wie Mirror berichtet, habe es den 30-Jährigen nun auch wieder auf die Bühne verschlagen. Erst vor wenigen Tagen tauchte Harry als Überraschungsgast auf einem Konzert von Stevie Nicks (76) auf und performte mit ihr gemeinsam "Stop Draggin' My Heart Around".

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Styles, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Styles, Sänger

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Würdet ihr Harry gerne mehr auf der großen Leinwand sehen? Ja, total! Nein, er sollte lieber bei der Musik bleiben... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de